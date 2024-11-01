Похолодання, хмарність та дощі: перші дні листопада у Києві

У столиці панує холодна осінь

Листопад принесе у Київ мінливу хмарність та дощі. Упродовж цих днів синоптики також прогнозують зниження денної та нічної температур.

Температура вдень коливатиметься в межах +13…6 градусів, а вночі — +8…2 градусів. Найбільш прохолодним днем очікується неділя, як повідомили у Sinoptik.

Протягом п'ятниці, 1 листопада, небо буде вкрите хмарами. Опадів не передбачається. Денна температура підвищиться до +13 градусів, а нічна опустилась до +8 градусів. Максимальні пориви вітру прогнозуються вдень — легкі 3 м/с.

Ніч та ранок суботи, 2 листопада, очікуються хмарними. Вдень небо ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть. Вранці має пройти дрібний дощ. Повітря у денний час прогріється до +11 градусів, а вночі охолоне до +4 градусів. Найбільша сила вітру відбудеться вдень — легкі 3 м/с.

У місті з самого ранку і до вечора, 3 листопада, прогнозується ясна погода. Дощів не буде. Денні показники термометрів сягнуть +6 градусів, а нічні впадуть до +2 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить легких 3 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Україну суне циклон зі снігом. Синоптики дали прогноз, де очікувати на негоду.