Похолодание, облачность и дожди: первые дни ноября в Киеве

В столице царит холодная осень

Ноябрь принесет в Киев переменную облачность и дожди. В эти дни синоптики также прогнозируют снижение дневной и ночной температур.

Температура днем будет колебаться в пределах +13…6 градусов, а ночью — +8…2 градусов. Самым прохладным днем ожидается воскресенье, сообщили в Sinoptik.

В пятницу, 1 ноября, небо будет покрыто облаками. Осадков не предполагается. Дневная температура поднимется до +13 градусов, а ночная опустилась до +8 градусов. Максимальные порывы ветра прогнозируются днем – легкие 3 м/с.

Ночь и утро субботы, 2 ноября, ожидаются облачными. Днем небо ненадолго избавится от облаков, но вечером они его снова затянут. Утром предстоит мелкий дождь. Воздух в дневные часы прогреется до +11 градусов, а ночью остынет до +4 градусов. Наибольшая сила ветра состоится днем ​​– легкие 3 м/с.

В городе с самого утра и до вечера, 3 ноября, прогнозируется ясная погода. Дождей не будет. Дневные показатели термометров достигнут +6 градусов, а ночные упадут до +2 градусов. Сила ветра в этот день не превысит легких 3 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Украину сует циклон со снегом. Синоптики дали прогноз, где ожидать непогоду.