Боксер на прізвисько "Успіх" помер під час бою (відео)

У світі боксу сталася чергова трагедія

Нігерійський напівважковаговик Габріель Олувасегуна Оланреваджу (13-8-2, 12 KO) помер у бою. До речі, у лютому не стало ірландського боксера Джона Коуні, який помер після травми, отриманої під час чемпіонського поєдинку.

Про смерть нігерійця на прізвисько "Успіх" повідомляє TMZ. 40-річний Габріель знепритомнів під час поєдинку в Гані проти Джона Мбанга (12-1-1, 12 KO) і незабаром помер.

Після розмінів ударів Мбанга звалився на канати. Рефері почав відлік і невдовзі зрозумів, що з бійцем щось не так. Спортсменові відразу почали надавати допомогу, потім Оланреваджу доставили до місцевої лікарні, де він помер через 30 хвилин.

Генеральний секретар Ради з контролю за боксом Нігерії Ремі Абодерін охарактеризував Олувасегуна як "безстрашного" бійця, який помер як "воїн рингу".

"Ми дійсно спустошені", — сказав Абодерін у коментарі для BBC.

Нагадаємо, у 2024 році не стало чемпіона світу з боксу за версією WBA Gold у першій важкій вазі американця Пола Бамба. Боксер помер за тиждень після переможного бою. Крім того, професійний боксер Хасан Мгая з Танзанії помер у віці 29 років. Бійця не стало лише за кілька днів після програного нокаутом поєдинку.