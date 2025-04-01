В одному з міст України зросте вартість проїзду в трамваях: коли та на скільки

Виконком Кам’янського переглянув тарифи на трамвай. Чому це сталося та скільки тепер доведеться платити?

Минулого тижня, 26 березня, виконавчий комітет Кам’янської міської ради провів чергове засідання, на якому розглянули 55 питань. Одне з ключових рішень – затвердження нових тарифів на проїзд у міському електротранспорті, що обслуговується КП КМР "Транспорт".

Як повідомляє Наш Репортер, попереднє коригування тарифів відбулося ще у 2021 році, однак за цей час собівартість перевезень суттєво зросла й наразі становить 11 гривень. Основними причинами перегляду тарифів стали зміни у вартості складових:

Електроенергія подорожчала більш ніж у 2,5 раза – з 3,73 грн/кВт до 9,68 грн/кВт.

подорожчала більш ніж у 2,5 раза – з 3,73 грн/кВт до 9,68 грн/кВт. Пально-мастильні матеріали зросли у ціні у 1,89 раза – з 28 грн/л до 52,8 грн/л.

зросли у ціні у 1,89 раза – з 28 грн/л до 52,8 грн/л. Мінімальна зарплата піднялася на 23%: у 2022 році вона становила 6 500 грн, а з 1 квітня 2024 року – вже 8 000 грн.

Наразі діючі тарифи на проїзд у трамваях Кам’янського такі:

Разовий квиток – 6 грн.

Провезення багажу – 6 грн.

Місячний проїзний – 216 грн.

З 1 квітня 2025 року нові тарифи становитимуть:

Разовий квиток – 8 грн.

Місячний проїзний – 288 грн.

Таким чином, рішення виконкому враховує економічну необхідність перегляду вартості перевезень, що пов’язано із зростанням витрат підприємства.

Раніше "Телеграф" писав про те, що львівські перевізники ініціювали підвищення тарифу на проїзд у громадському транспорті, аргументуючи це необхідністю збереження якості послуг. Департамент економічного розвитку ЛМР наразі аналізує розрахунки, надані перевізниками, після чого буде ухвалене рішення щодо можливого коригування вартості проїзду.