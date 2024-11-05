У Києві покращиться погода після заморозків та хмарності

Зима вирішила ще трошки почекати

У столиці на початку тижня прогнозуються заморозки та похмурість. Однак вже у четвер температура вдень виросте до +10 градусів, а хмари поступово покидатимуть небо над містом.

Уночі протягом 5-7 листопада температура коливатиметься в межах -2…+4 градусів. Вдень же перебуватиме в межах +6…10 градусів, як повідомили фахівці з Meteofor.

У вівторок, 5 листопада, хмар не буде тільки вранці. Дощів також не прогнозується. Денна температура виросте до +6 градусів, а нічна впала до -2 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються у другій половині доби — свіжі 8 м/с.

Протягом всієї середи, 6 листопада, буде хмарна погода, хоча ввечері на небі можливі прояснення. Показники термометрів вдень сягнуть +10 градусів, а вночі знизяться до +4 градусів. Найбільші пориви вітру прогнозуються вночі — свіжі 8 м/с.

Наступний день, 7 листопада, принесе у місто переважно ясну погоду, але вранці передбачається невелика похмурість. Повітря у денний час прогріється до +10 градусів, а вночі охолоне до +3 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить слабких 5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким областям пощастить з потеплінням протягом цього тижня.