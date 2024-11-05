Погода готує подарунок для українців: на що чекати 6 листопада

Опадів варто чекати лише у трьох областях

Після пари холодних днів погода в Україні стабілізується. Хоча в деяких частинах нашої країни все ще варто чекати на опади у вигляді мокрого снігу.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру. За його даними, на більшій частині території України у вівторок, 6 листопада, буде хмарна, але суха погода.

Крім того, температура повітря підніметься на кілька градусів порівняно з 5 листопада. Єдиним винятком із погодної картини будуть Донецька, Луганська та Харківська області, де вдень варто чекати +3…+6 градусів вдень та -2…+2 вночі.

В інших областях варто чекати +6…+10 градусів вдень та 0…+3 вночі. На заході України стовпчик термометра вночі може опускатись до -3 градусів.

Дещо тепліше буде на півдні, де вдень повітря може розігрітися до +11 градусів.

Тенденція до потепління збережеться і у середу, 7 листопада. У цей день опади припиняться по всій країні, але небо залишатиметься таким самим хмарним.

Як повідомлялося раніше, відомий синоптик Ігор Кибальчич. За його словами, у першій декаді листопада на українців чекатиме змінна і досить неприємна погода, а от у другій декаді умови стабілізуються.