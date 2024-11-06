Морозы пока отступили: какой будет погода в Киеве до конца рабочей недели

Будут ли сезонные изменения в ближайшие дни

В столице все еще держится облачность и местами идут мелкие дожди. Синоптики говорят, что такая погода будет до конца рабочей недели, хотя солнце будет иногда радовать город своими лучами.

В то же время в эти дни заморозков не будет. Об этом сообщили в Meteofor.

С ночи и до самого вечера в среду, 6 ноября, прогнозируется переменная облачность. Осадки произошли только ночью. Дневная температура составит +9 градусов, а ночная упала до +5 градусов. Наибольшие порывы ветра бушевали в начале суток – свежие 9 м/с.

Облачность в четверг, 7 ноября, продержится только ночью и вечером. Осадков не будет. Показатели термометров днем вырастут до +10 градусов, а ночью снизятся до +3 градусов. Сила ветра в этот день не превысит 6 м/с.

В последний рабочий день, 8 ноября, солнце будет редко появляться из-за облаков. Утром ожидается туман. Дождей не предполагается. Воздух днем прогреется до +8 градусов, а ночью остынет до +3 градусов. Максимальные порывы ветра прогнозируются днем – слабые 4 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Киев придет зима. На этой неделе ночью уже прошли первые заморозки.