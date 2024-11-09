В одному з районів Києва спалахнула багатоповерхівка (фото та всі деталі)

Пожежа охопила верхні поверхи багатоповерхового будинку

У суботу, 9 листопада, в одному з багатоповерхових житлових будинків на житловому масиві Русанівка у Києві спалахнула пожежа.

Про це повідомили столичні Telegram-пабліки. Вогонь охопив одну із квартир на верхніх поверхах будинку. На інші квартири пожежа не перекинулася.

О 10:54 пожежа була загашена. Про загиблих та постраждалих не повідомляється. У мережі з’явились фото пожежі.

Наразі причини пожежі невідомі. На місці працюють пожежні бригади, поліція та працівники "швидкої допомоги". Правоохоронним органам ще належить з’ясувати, що призвело до займання.

Житловий масив Русанівка розташований на лівому березі Дніпра та є однойменною історичною місцевістю. Це один із перших у світі масивів, побудованих повністю на намивних ґрунтах. Ґрунти були намиті на 3-5 метрів до незатоплюваних позначок.

У 1960–1970-х роках тут проходило будівництво житлового масиву. В основному було збудовано дев’яти- та шістнадцятиповерхові багатосекційні житлові будинки загальною площею 600 тисяч квадратних метрів. З півночі до Русанівки примикає Лівобережний масив, зі сходу — житловий масив Соцмістечко, з півдня — житловий масив Березняки.

Найближча станція метро — "Лівобережна". До 2004 року поряд із районом проходила трамвайна лінія.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч проти 7 листопада росіяни "шахедами" атакували Київ. Під ударом російських безпілотників опинилися одразу 6 районів столиці. Наш фотокореспондент Ян Доброносов зняв наслідки атаки.