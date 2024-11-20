У Києві з’явиться більше нових блокпостів: названо причину

На блокпостах перевірятимуть ТЗ та документи всіх громадян

У Києві збільшать кількість блокпостів. Такі заходи спрямовані на посилення безпеки столиці.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.За його словами, у столиці розгорнуть додаткові тимчасові блокпости та встановлять нові обмежувальні знаки й елементи інженерних загороджень. Такі заходи проводяться в рамках планових тренувань силових структур міста.

На блокпостах відпрацьовуватимуть алгоритми перевірки транспортних засобів та документів громадян. Військові та правоохоронці також проведуть демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

До тренувань залучені підрозділи Угруповання сил і засобів оборони міста Києва, представники КМВА, патрульної та національної поліції. Основна мета навчань – вдосконалення координації між різними службами та підвищення ефективності системи безпеки столиці.

Попко наголосив, що подібні тренування проводитимуться на регулярній основі. Їхнє завдання – покращення готовності силових структур до захисту міста та його мешканців від можливих загроз.

Також раніше "Телеграф" писав, що одеський активіст викрив порушення на блокпосту ТЦК. Увагу чоловіка привернули особи у камуфляжній формі без розпізнавальних знаків, які відмовлялися назвати свої особисті дані.