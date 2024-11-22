У Києві пожежа забрала життя чоловіка та травмувала велику кількість людей (фото, відео)

Причини займання встановлять правоохоронці

У ніч на пʼятницю, 22 листопада, у Подільському районі Києва сталась пожежа. Внаслідок цього, є загиблі та багато травмованих.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у місті Києві. За даними пожежників, виклик надійшой на лінію 101 близько 1:51.

На вулиці Світлицького, 24-А горіла кімната в одній із квартир на 7 поверсі 9-поверхівки. Пожежу ліквідували о 02:47 на площі 10 кв. м.

На етапі гасіння виявили бездиханне тіло чоловічої статі. Також внаслідок пожежі постраждало дві жінки, після огляду медиками від госпіталізації вони відмовились. Ще 28 осіб виведено рятувальниками з верхніх поверхів на свіже повітря.

"Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Раніше "Телеграф" писав, що у селі Певжа Дубенського району Рівненської області сталася трагедія у будинку, де проживала багатодітна родина. Внаслідок пожежі загинули троє малолітніх дітей. А на Закарпатті 89-річна жінка спалила себе.