Тут ніколи не виходять пасажири: як виглядає станція-привид київського метро (фото)

Про це місце мало хто знає

На "Сирецько-Печерській" лінії київського метрополітену є загадкова станція, якої просто не існує на карті метро. Тут горять ліхтарі та працюють чергові, але ніколи не зупиняються потяги та не виходять пасажири.

Такі локації прийнято називати станціями-привидами через те, що вони існують, але побачити їх дуже важко. У Києві також є своя примарна станція і називається вона "Львівська брама". "Телеграф" розповідає історію цього об’єкта та підказує, де він розташований.

Що відомо про станцію-примару "Львівська брама"

"Львівська брама" — це незавершена станція київського метрополітену, яка розташована на "зеленій" гілці між станціями "Золоті ворота" та "Лук’янівська" на "Сирецько-Печерській" лінії.

Станція отримала назву на честь Львівської брами Старокиївської фортеці, яка раніше знаходилася на місці сучасної Львівської площі, куди станція і повинна була виходити.

Станцію почали будувати в середині 1991 року, але через брак коштів роботи заморозили у 1996 році. З того часу вона так і не була введена в експлуатацію.

Цікаво, що з 1996 року на станції проводилися "підтримуючі роботи", а плани відкрити станцію неодноразово озвучувалися, але постійно переносилися.

Проїжджаючи повз станцію у вагоні метро на ділянці між станціями "Лук’янівська" та "Золоті ворота" можна побачити освітлені платформи та частково облицьовані колійні стіни станції, яку міська влада все ніяк не може добудувати.

Центральна зала станції практично збудована, але похилий ескалаторний тунель так і не споруджений.

Станція розташована поблизу Львівської площі, яка є надзвичайно завантаженим місцем, і відкриття метро могло б полегшити та прискорити транспортне сполучення в місті, але — не судилося.

Востаннє на станцію журналістів пустили у 2016 році, і тоді вона виглядала досить моторошно — у тунелях виявили іржу на стінах та стелі, воду та сталактити.

Досі проект відкриття станції "Львівська брама" залишається нереалізованим.

Чи добудовуватимуть станцію метро "Львівська брама"

Добудова та відкриття станцій "Львівська Брама" поки що не планується, бо на це міська влада не передбачила коштів.

У лютому 2022 року, ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на проектування входу станції метро "Львівська брама" з очікуваною ціною 73,4 мільйона.

Згідно з документацією, вихід буде не на Львівській площі, як планували раніше, а на Січових Стрільців, тобто на 300 метрів на захід. Але у 2024 році такий проект не заплановано.

Пояснення просте — місто не має коштів, а в тарифі метрополітену не закладено грошей на розвиток інфраструктури, тому самостійно КП "Київський метрополітен" усіх витрат не може покрити.

Тому відкриття "Львівської брами" найближчим часом очікувати не варто, повідомляє "Суспільне".

При цьому, за попередніми даними, Департамент транспортної інфраструктури КМДА та КП "Київський метрополітен" планують у 2025 році освоїти 20 млн гривень на будівництві станції метро "Львівська брама" (з будівництвом входу).

Загальна вартість будівництва станції метро оцінюється в 1,153 млрд гривень.

Один із проектів станції

Нагадаємо, у Києві на станції метро "Університет" можна побачити стародавні скам’янілості. Вони збереглися у червоному мармурі, яким облицьовано стіни цієї станції столичної підземки.

Наприклад, тут можна роздивитися частини панцирів амонітів — стародавніх головоногих молюсків. Крім цього в мармурі проглядаються контури стародавніх організмів, які населяли нашу планету багато років тому.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де в Києві можна побачити примару вершника без голови. Вважається, що вершник був по-звірячому вбитий козаками — йому відрубали шаблею голову. Саме тому його душа не може знайти спокій і він багато століть намагається знайти своїх катів і помститися їм.