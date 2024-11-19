Мурашки по шкірі: де в Києві можна побачити привид вершника без голови (відео)

Жахливо цікаво

У Києва є безліч незвичайних та таємничих локацій, які оповиті моторошними чутками та міськими легендами, від яких холоне кров. Наприклад, у Подільському районі столиці можна побачити привид вершника без голови, який щорічно виїжджає на вулицю та лякає місцевих жителів.

Вважається, що вершник був по-звірячому вбитий козаками — йому відрубали шаблею голову. Саме тому його душа не може знайти спокій і він багато століть намагається знайти своїх катів і помститися їм.

"Телеграф" розповідає про маловідому київську легенду про привид вершника без голови, яка лякає та заворожує одночасно. А старожили радять обходити цю місцевість стороною навіть у світлу пору доби.

На вулиці Покровській на Подолі у 1649 році на території собору імені Михайла Доброго сталося криваве вбивство. Наразі тут розташовується київський ліцей №100 "Поділ".

До наших днів від собору збереглася лише дзвіниця, закладена Самійлом Кішкою. Тож у 1649 році в кам’яному будинку за цією дзвіницею жив полковник Речі Посполитої Данило Голуб. Він був відомим київським магнатом, полковником і міг похвалитися найвпливовішими родичами.

У серпні 1649 року було підписано мирний договір між Богданом Хмельницьким та Яном 2 (королем Речі Посполитої). При цьому козаки недолюблювали Голуба через те, що він свого часу прийняв бік польських військ та "точили на нього зуб".

У цей же час Данило Голуб повертається до свого київського маєтку. Він зібрався відвідати богослужіння у церкві Михайла Доброго та взяв із собою кілька слуг. Йому потрібно було пройти лише 100 метрів, але раптово на нього напали козаки і відрубали йому шаблею голову.

Богдан Хмельницький наказав заарештувати винних у вбивстві полковника під час миру. Було затримано близько 20 осіб та їх усіх стратили. Це була одна з наймасовіших страт у Києві.

З того часу з двору свого колишнього маєтку в день своєї загибелі Данило Голуб виїжджає на коні разом із тима козаками, які були причетні до його смерті та страчені.

Усі вони вночі об’їжджають Київ та залякують місцевих мешканців. При цьому Голуб тримає в руках свою голову та командує обезголовленими козаками.

За легендою полковник карає всіх, хто сміє порушувати закон.

Докладніше про вершника без голови розповідає український історик Олександр Алфьоров:

Нагадаємо, однією з найбільших та найвідоміших закидів столиці вважається Будинок культури на Виноградарі. Це місце мало стати яскравим "громадським ядром" району, але перетворилося на недобуд. Ця територія огорнута міськими легендами і має погану славу серед місцевого населення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де в Києві знаходиться атмосферний "примарний" готель із позаминулого століття і як виглядає цей готель. На жаль, будівля її давно спорожніла і не приймає постояльців, проте це місце продовжує розбурхувати уяву сучасників і привертати увагу поціновувачів колоритних будівель з минулого.