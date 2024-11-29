Здесь никогда не выходят пассажиры: как выглядит станция-призрак киевского метро (фото)

Об этом месте мало кто знает

На "Сырецко-Печерской" линии киевского метрополитена есть загадочная станция, которой просто не существует на карте метро. Здесь горят фонари и работают дежурные, но никогда не останавливаются поезда и не выходят пассажиры.

Такие локации принято называть "станциями-призраками" из-за того, что они существуют, но увидеть их очень трудно. В Киеве также есть своя призрачная станция и называется она "Львовские ворота". "Телеграф" рассказывает историю этого объекта и подсказывает, где он расположен.

Что известно о станции-призраке "Львовские ворота"

"Львовские ворота" — это незавершенная станция киевского метрополитена, которая расположена на "зеленой" ветке между станциями "Золотые ворота" и "Лукьяновская" на "Сырецко-Печерской" линии.

Станция получила название в честь Львовских ворот (брамы) Старокиевской крепости, которые ранее находились на месте современной Львовской площади, куда станция изначально и должна была выходить.

"Львовские ворота" начали строить в середине 1991 года, но из-за нехватки средств работы заморозили в 1996 году. Станция, к сожалению, так и не была введена в эксплуатацию.

Интересно, что начиная с 1996 года на станции проводились "поддерживающие работы", а планы ее открыть неоднократно озвучивались столичными властями, но все время переносились.

Проезжая мимо станции в вагоне метро на участке между станциями "Лукьяновская" и "Золотые ворота" можно увидеть освещенные платформы и частично облицованы путевые стены станции, которую городские власти все никак не могут достроить.

Центральный зал станции практически построен, но наклонный эскалаторный тоннель так и не сооружен.

Станция расположена вблизи Львовской площади, которая является чрезвычайно загруженным местом, и открытие метро могло бы облегчить и ускорить транспортное сообщение в городе, но, как говорится, не судьба.

Последний раз на станцию журналистов пустили в 2016 году, и тогда она выглядела достаточно жутко — в тоннелях обнаружили ржавчину на стенах и потолке, воду и сталактиты.

До сих пор проект открытия станции "Львовские ворота" остается нереализованным.

Будут ли достраивать станцию метро "Львовские ворота"

Достройка и открытие станций "Львовская Брама" пока не планируется и на это городские власти не предусмотрели средства.

В феврале 2022 года, еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, КП "Киевский метрополитен" объявило тендер на проектирование входа станции метро "Львовские ворота" с ожидаемой ценой 73,4 миллиона.

Согласно документации, выход будет не на Львовской площади, как планировали ранее, а на Сечевых Стрельцов, то есть на 300 метров на запад. Но в 2024 году такой проект не реализовали.

Объяснение простое — у города нет средств, а в тарифе метрополитена не заложены деньги на развитие инфраструктуры, поэтому самостоятельно КП "Киевский метрополитен" всех расходов не может покрыть.

Поэтому открытие "Львовских ворот" в ближайшее время ожидать не стоит, сообщает "Суспильне".

При этом, по предварительным данным, Департамент транспортной инфраструктуры КГГА и КП "Киевский метрополитен" планируют в 2025 году освоить 20 млн гривен на строительстве станции метро "Львовская брама" (со строительством входа).

Общая стоимость строительства станции метро оценивается в 1,153 млрд гривен.

Один из проектов станции

Напомним, в Киеве на станции метро "Университет" можно увидеть древние окаменелости. Они сохранились в красном мраморе, которым облицованы стены этой станции столичной подземки.

К примеру, здесь можно рассмотреть части панцирей аммонитов — древних головоногих моллюсков. Кроме этого в мраморе просматриваются контуры древних организмов, которые населяли нашу планету многжество лет назад.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где в Киеве можно увидеть призрак всадника без головы. Считается, что всадник был зверски убит казаками — ему отрубили саблей голову. Именно поэтому его душа не может обрести покой и он много столетий пытается найти своих палачей и отомстить им.