Поки тримається "плюс", але потім знову будуть заморозки: погода у Києві на початку грудня

Сонце вирішило сховатись

Початок цього тижня принесе у столицю сильну хмарність, але без опадів. Синоптики попереджають, що цими днями температура буде поступово падати.

Вітер протягом 2-4 грудня прогнозується майже не відчутним. Його сила не перевалить за слабкі 5 м/с, як йдеться у прогнозі Meteofor.

Перший день цього тижня, 2 грудня, передбачається суцільно хмарним, але сухим. Вранці очікується туман. Денна температура прогріється до +2 градусів, а нічна охолонула до +1 градусу. Сила вітру у понеділок не перевищить легких 3 м/с.

У вівторок, 3 грудня, сонце також не з'являтиметься з-за хмар. Денна та нічна температури зафіксуються біля 0. Найбільші пориви вітру очікуються вранці та вдень — слабкі 5 м/с.

Ясною погодою середа, 4 грудня, не потішить містян, адже хмари протримаються з ночі й до пізнього вечора. Опадів не передбачається. Температура у денний час підвищиться до -1 градусу, але вночі буде холодніше — -3 градуси. Сила вітру в цей день буде в межах легких 3 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні протягом 2 грудня. Фахівці попереджають про погіршення синоптичної ситуації.