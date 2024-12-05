Температура у Києві знову поповзе вгору, але синоптики прогнозують щоденні опади

Найближчими днями сонце не потішить місто своїми промінцями, адже небо над столицею у полоні хмар, разом з якими пануватимуть дощі та мокрий сніг

У столиці панує хмарність, яка незабаром принесе мокрий сніг та дощ. Опади прогнозуються щодня, але різної інтенсивності та тривалості.

Крім цього, температура з "мінусової" поступово підійматиметься до "плюсу". У четвер ввечері буде до -1 градусу, а вже у суботу очікується до +3 градусів, згідно з прогнозом Meteofor.

Протягом всього дня, 5 грудня, у Києві утримається хмарність. Ввечері має пройти невеликий мокрий сніг зі сніжними зернами. Денна температура опуститься до -1 градусу, а вночі було холодніше — -4 градуси. Сила вітру в цей день не перевищить легких 2 м/с.

Сильна хмарність очікується і 6 грудня. Вночі продовжить йти мокрий сніг, що розпочався вкінці четверга, але він збільшить свою інтенсивність. Невеликі опади ще протримаються вранці та вдень. Температура у денний та нічний час зафіксується біля -1 градусу. Максимальна сила вітру очікується ввечері — слабкі 5 м/с.

Субота, 7 грудня, також буде хмарною та мокрою. Вночі прогнозується невеликий мокрий сніг зі сніжними зернами, до якого вранці додасться дощ. Опади передбачаються до кінця дня. Повітря вдень прогріється до +1 градусу, вночі охолоне до 0. Найбільші пориви вітру прогнозуються ввечері — свіжі 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що холодний туман накриє регіони України, тому синоптики попереджають про похолодання.