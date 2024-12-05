Температура в Киеве снова поползет вверх, но синоптики прогнозируют ежедневные осадки

В ближайшие дни солнце не порадует город своими лучами, ведь небо над столицей в плену облаков, вместе с которыми будут царить дожди и мокрый снег

В столице царит облачность, которая вскоре принесет мокрый снег и дождь. Осадки прогнозируются ежедневно, но разной интенсивности и продолжительности.

Кроме этого, температура с "минусовой" будет постепенно подниматься до "плюса". В четверг вечером будет до -1 градуса, а уже в субботу ожидается до +3 градусов, согласно прогнозу Meteofor.

В течение всего дня, 5 декабря, в Киеве сохранится облачность. Вечером предстоит небольшой мокрый снег со снежными зернами. Дневная температура опустится до -1 градуса, а ночью было холоднее — -4 градуса. Сила ветра в этот день не превысит легких 2 м/с.

Сильная облачность ожидается и 6 декабря. Ночью продолжится мокрый снег, что начался в конце четверга, но он увеличит свою интенсивность. Небольшие осадки еще продержатся утром и днем. Температура в дневные и ночные часы зафиксируется около -1 градуса. Максимальная сила ветра ожидается вечером – слабые 5 м/с.

Суббота, 7 декабря, также будет облачной и мокрой. Ночью прогнозируется небольшой мокрый снег со снежными зернами, к которому утром добавится дождь. Осадки предполагаются до конца дня. Воздух днем прогреется до +1 градуса, ночью охладится до 0. Наибольшие порывы ветра прогнозируются вечером — свежие 8 м/с.

Напомним, ранее Телеграф писал, что холодный туман накроет регионы Украины, поэтому синоптики предупреждают о похолодании.