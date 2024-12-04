Синоптики попередили про похолодання: де чекати морозів (прогноз)

Холодний туман накриє регіони України

Синоптики прогнозують доволі складну погодну ситуацію в Україні на четвер, 5 грудня. Більшість регіонів очікує прохолодна й волога атмосфера з туманами та невеликими морозами.

Температури по областях будуть неоднорідними. Вночі очікується похолодання від 0 до -5 градусів. Найхолодніше буде в Карпатах, де температура може опуститися до -4…-9 градусів. Вдень стовпчики термометрів підійматимуться в межах -3…+2 градусів, а на півдні країни навіть до +6 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Закарпатті прогнозується більш м'яка погода. Температура коливатиметься в межах +1…+5 градусів. Натомість центральні та східні області відчують більш відчутне похолодання. У Дніпрі, до прикладу, буде від нуля до 2 градусів тепла. А в Сумах — від мінус одного до плюс одного.

У Києві вночі температура сягатиме -3 градусів, а вдень очікується близько нуля. Синоптики попереджають про можливий туман, який створить додаткову вологість та знизить видимість.

Опадів майже не буде, вітер переважно південно-східний, зі швидкістю 3-8 метрів за секунду.

Південні області, зокрема Одеса, Миколаїв та Херсон, матимуть більш лагідну погоду з температурою +2…+5 градусів. А в Криму взагалі буде до +7 градусів.

Погода в Україні 5 грудня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яких температурних сюрпризів чекати в Києві. Морозна, але бездощова погода охопила столицю України.