У Києві оголосили І рівень небезпеки: синоптики прогнозують добові опади

Найближчим часом у столиці очікується погіршення погоди через сніг та дощ, які можуть ускладнити рух

У Києві тримається суцільна хмарність та йдуть опади у вигляді снігу та дощу. Упродовж 10-12 грудня ситуація не зміниться, але містянам варто готуватись до заморозків. У столиці у вівторок оголосили підвищений рівень небезпечності.

Найближчими днями температура вдень коливатиметься в межах -1…+1 градусу, а вночі — -2…0. Про це повідомили у Sinoptik.

Протягом всього вівторка, 10 грудня, у місті буде хмарно. Сильний дощ зі снігом, який йтиме весь день, до вечора поступово знижуватиме свою інтенсивність. Температура вдень підвищиться до +1 градусу, а вночі зафіксувалась біля 0. Найбільші пориви вітру відбулись вночі — легкі 2 м/с.

Середа, 11 грудня, також обіцяє бути хмарною та мокрою. Вранці та день прогнозуються дощ зі снігом, але ввечері очікується лише дрібний сніг. Денна температура виросте до +1 градусу, а вночі опуститься до 0. Максимальна сила вітру передбачається у другій половині доби — легкі 2 м/с.

У четвер, 12 грудня, весь час небо буде вкрито хмарами, хоча ввечері очікується прояснення. Лише вранці синоптики прогнозують сніг. Повітря вдень охолоне до -1 градусу, а вночі — до -2 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить легких 2 м/с.

Водночас в Українському гідрометеорологічному центрі попередили про ускладнення погоди у Києві та області, тому 10 грудня оголосили І рівень небезпечності, тобто жовтий.

"Вранці 10 грудня зберігається ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", — прогнозують синоптики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україну повернуться морози. Місцями передбачається до -4 градусів.