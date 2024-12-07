Морози та шквальний вітер насуваються на Україну. Коли буде найхолодніше

Одягайтесь тепліше

Наразі в Україні переважає хмарна та помірно тепла погода, як для зими, адже значних "мінусів" не спостерігається. Проте вже найближчим часом ситуація зміниться.

Як зазначає синоптикиня Наталія Діденко, наприкінці наступного тижня українців очікує похолодання.

"Температура повітря впродовж дня 8-го грудня становитиме +1+5 градусів, у південній частині +4+9, в Криму до +10+15 градусів. Дощі через діяльність атмосферного фронту пройдуть переважно у західній частині України, трохи позакидає невеликих опадів на північ (окрім Сумщини), на Вінниччину та Одещину", — йдеться у повідомленні.

На решті території України істотних опадів не прогнозується. Проте пориви вітру будуть сильними, напрямок руху південно-східний.

Діденко наголошує, що відчутніше похолодання прийде з 13-14 грудня. За даними порталу meteofor.com.ua, вночі морози на півночі та сході країни сягнуть позначки -7 градусів, а вдень буде від -2 до -4 градусів. При цьому опадів не прогнозується.

На півдні країни буде не так холодно, як в інших регіонах, але вночі стовпчик термометра опуститься до -4 градусів, а вдень сягне -2 градусів. Мороз потроху почне відступати вже у неділю, 15 грудня, тоді прогнозують 0 вночі та "плюси" вдень.

Нагадаємо, що синоптики розповіли, коли в Україні буде до +14 градусів наступного тижня.

Раніше "Телеграф" писав, що в США сталося три потужні землетруси в одному зі штатів.