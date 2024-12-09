Київ накрило дощами та снігом: коли завершаться опади

Цими днями у столиці передбачається сильна хмарність, що принесе з собою щоденні опади

У Києві протягом 9-11 грудня очікується сильна хмарність та мокра погода, яка розпочалась ще на минулому тижні.

Синоптики також попереджають про ожеледицю, адже місцями температура буде "мінусовою". Про це повідомили у Sinoptik.

У понеділок, 9 грудня, сонце рідко з'являтиметься з-за хмар. Нічний дрібний дощ вранці може посилитись. Вдень опадів не передбачається, але ввечері вони поновляться. Температура у денний час підвищиться до +1 градусу, а в нічний впаде до -1 градусу. Найбільші пориви вітру очікуються пізно ввечері — легкі 2,3 м/с.

Наступного дня, 10 грудня, небо над містом також буде хмарним. З самого ранку має йти сильний дощ зі снігом, який вдень послабшає, але триматиметься до кінця вівторка. Повітря вдень прогріється до +1 градусу, а вночі охолоне до 0. Максимальні вітри прогнозуються вночі — легкі 2 м/с.

Середа, 11 грудня, також принесе хмарність. Вночі очікується дрібний сніг, який вранці трохи знизить свою інтенсивність. Але у другій половині доби прогнозується дрібний дощ зі снігом, який має завершитись ближче до вечора. Денна температура підвищиться до +1 градусу, а вночі опуститься до 0. Пориви вітру в цей день не перевищать легких 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про попередження синоптика щодо сильних морозів в Україні. Відчутне похолодання очікується вже на цьому тижні.