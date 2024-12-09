Українців чекає неприємна погода: коли і де чекати снігу, дощу та вітру
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Вночі та вдень температура повітря буде приблизно однаковою
В Україну мчить вологе повітря із серйозними опадами. Погода 10 грудня обіцяє бути некомфортною.
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко. За її прогнозом, 10 грудня в Україну прийде волога повітряна маса з мокрим снігом та дощем. Також буде дуже вітряно. Подекуди вітер буде поривчастим.
Температура повітря очікується протягом дня в межах 0-3 градусів тепла, у центральній частині та Донецькій області +2+5 градусів, на півдні України +6+9, а у Криму навіть до +10+15 градусів.
У Києві 10 грудня очікується некомфортна погода з мокрим снігом, часом дощем і поривчастим вітром.
Варто зазначити, що з думкою Діденка згодні і синоптики "Укргідрометцентру". На їхню думку погода завтра виглядатиме так:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Нагадаємо, синоптик Наталія Діденко повідомила, що наприкінці цього тижня на українців чекає похолодання. Більше відчутне похолодання прийде з 13-14 грудня.