Сніг та морози: коли в Україну повернуться холоди (карта)

Дощі зміняться снігом

Україну зараз заливає дощами та мокрим снігом, але вже за кілька днів цю погоду змінять морози. При чому стовпчики термометрів опускатимуться нижче нуля не лише вночі.

Про це свідчить прогноз "Укргідрометцентру". За його даними, холодна погода очікується вже 13 грудня. У цей день середня температура повітря по всій країні коливатиметься від -2 до -4 градусів за Цельсієм. Від ночі ці показники не відрізнятимуться.

У центральних та південних областях України 13 грудня також очікуються опади у вигляді снігу. Також буде хмарно. У західній частині країни без опадів.

У столиці очікується -4...-3 градуси вдень і вночі, а також невеликий сніг.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик Наталія Діденко повідомила, що наприкінці поточного тижня на українців очікує похолодання. Більше відчутне похолодання прийде з 13-14 грудня.

Також ми писали про те, що у Києві протягом 9-11 грудня очікується сильна хмарність та мокра погода, яка розпочалася ще минулого тижня.