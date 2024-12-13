Коли в Україні вдарять сильні морози і де варто чекати до -12

Температура повітря опуститься до позначки "мінус"

У суботу, 14 грудня, в Україні на зміну теплу прийде холодна погода. Вночі температура повітря в багатьох регіонах опуститься до -12 хвилин. -13 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Найхолодніше вночі буде в Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях — там температура повітря опуститься до позначки -11...-13 градусів.

У Волинській, Рівненській, Львівській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській областях температура повітря вночі -10...-12 градусів.

У Закарпатській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях температура повітря вночі -8...-10 градусів. У Донецькій області та Автономній Республіці Крим вночі стовпчик термометра опуститься до позначки -6…-8 градусів.

На Луганщині вночі температура повітря буде -7...-9 градусів, а в Харківській області — від -9 до -11 градусів.

Низька температура повітря буде і вдень: на заході України стовпчик термометра коливатиметься від -5 до +1 градусів, а в центрі, на півдні, півночі та сході — від -6 до +3 градусів.

Нагадаємо, до Києва продовжує йти справжня зима, але вона затримається ненадовго. Вже зовсім скоро стовпчики термометрів у столиці можуть опуститися майже до -10 градусів.