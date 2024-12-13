Кутайтеся щільніше: якою буде погода в Україні на вихідні

На вихідні в Україні обіцяють морози

У суботу, 14 грудня та в неділю, 15 грудня в Україні протримається холодна погода. У деяких регіонах очікується сильний вітер, уночі стовпчик термометра подекуди опуститься до -12 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Завтра вночі та вдень по всій Україні спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів – у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях удень буде невеликий сніг.

Температура повітря вночі опуститься до -10...-12 градусів.

У Закарпатській, Львівській, Волинській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму вночі буде -4...-6 градусів.

У неділю, 15 грудня, по всій Україні пройдуть опади у вигляді дощів та мокрого снігу. Вночі температура повітря у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій областях становитиме від нуля до -2 градусів.

У Донецькій та Луганській областях уночі буде -5...-7 градусів.

Водночас синоптик Наталія Діденко повідомляє, що у суботу вночі очікується -7...-12 градусів. У Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій областях -14 градусів.

Вдень у більшості областей України очікується -2-5 градусів, на Одещині, Криму та Закарпатті — близько нуля. Поривчастий вітер дме з південного заходу. У Києві у суботу очікується суха, морозна вітряна погода.

У неділю, 15 грудня, мороз відступатиме, проте збільшиться хмарність, з’являться опади.

Нагадаємо, до Києва продовжує йти справжня зима, але вона затримається ненадовго. Вже зовсім скоро стовпчики термометрів у столиці можуть опуститися майже до -10 градусів.