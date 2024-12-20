У Києві прогриміли потужні вибухи: столицю могли атакувати балістикою (оновлено)

У столиці під час тривоги пролунало кілька серій вибухів. Є постраждалі.

Під час масштабної повітряної тривоги у Києві пролунало кілька потужних вибухів. Дані підтверджують кореспонденти "Телеграфу". Раніше моніторингові пабліки попереджували про кілька швидкісних цілей у напрямку Київської області.

UPD. Відбій повітряної тривоги по областях. Загроза минула.

Кореспондент "Телеграфу" повідомляє, що в одному з районів Києва йде дим. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що уламки впали на дах будинку в Дніпровському районі. "Пожежа в Соломʼянському районі. Бригади прямують на місце". Постраждало мінімум 2 людини. Згодом міський голова додав, що є наслідки атаки також в інших районах Києва. В Голосіївському районі, до прикладу, пошкоджена тепломагістраль.

Також уламки ракети впали на авто в одному з районів. "У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ракети палають авто. Екстрені служби прямують на місце", — йдеться у повідомленні. "Виклик медиків у Голосіївський район. Бригада прямує на місце", — згодом додав міський голова.

О 07:30 паблік "Миколаївський Ваньок" написав, що поки нових пусків ракет немає. "Виходить була звичайна балістика та аеробалістика. Частина по Києву, частина летіла на Васильків".

Тим часом в мережі публікують фото авто, що горять після потрапляння уламків ракети. Також пожежа зафіксована в офісній будівлі — там палає дах.

В 07:20 Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що балістична ракета летить з півночі вектором на Київ. За кілька хвилин пролунали сильні вибухи.

О 07:13 в Києві знову пролунало кілька потужних вибухів. Вони настільки сильні, що чути також в передмісті. Моніторингові ресурси повідомляють про нові пуски ракет на столицю.

У Київській ОВА повідомили, що також в області працює ППО. Крім того, про звуки вибухів повідомляють у Черкаській області.

Раніше "Телеграф" також писав про ракетну атаку росіян на Кривий Ріг. Внаслідок удару частково зруйновано двоповерховий житловий будинок. Обійшлося без загиблих.