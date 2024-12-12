Дізнайтеся, на чию честь перейменували вулиці у Києві: письменник, художниця та націоналіст

Найближчим часом на вулицях замінять таблички зі старими назвами на вказівники з новими

Перейменування вулиць, яке вже давно почалося в столиці, досі не зупиняються. Депутати Київської міської ради ухвалили рішення про перейменування ще 12 вулиць, скверів та парків, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим.

Такі рішення було ухвалено на пленарному засіданні Київради більшістю депутатів. У столиці вже загалом перейменували 204 міські об’єкти.

Так, київрада перейменувала ще 12 вулиць, скверів та парків. Сім із них отримали нові назви в порядку дерусифікації та декомунізації, ще п’ять – на загальних засадах.

Солом’янський район:

вулиця Пржевальського — вулиця Андрія Норова;

скверу в межах вулиць Солом’янської, Григорія Кочура та Андрія Головка присвоєно ім’я Андрія Жованика.

Шевченківський район:

вулиця Лермонтовська — вулиця Володимира Турця.

Деснянський район:

вулиця Ушицька — вулиця Дмитра Захарчука;

вулиця Електротехнічна — вулиця Героїв Енергетиків;

вулиця Пушкіна — вулиця Соні Делоне.

Дарницький район:

вулиця Крилова — вулиця Наталії Кобринської;

парк "Таращанець" — парк "Кримський".

Подільський район:

скверу на вулиці Мостицькій присвоєно ім’я Сергія Васильчука.

Святошинський район:

вулиця Мельниченка — вулиця Тараса Бульби-Боровця;

вулиця Олександра Блоку — вулиця Майка Йогансена.

Голосіївський район:

провулку, що пролягає між вулицею Васильківською та вулицею Юлії Здановською, присвоєно ім’я Любомира Бордуна.

Нагадаємо, що у Полтаві призупинили перейменування вулиць. Поки цього не сталося, частину вулиць у місті встигли назвати на честь військових.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві більше немає арки Дружби народів — кияни проголосували за нову назву для споруди в центрі столиці.