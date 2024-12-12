Дізнайтеся, на чию честь перейменували вулиці у Києві: письменник, художниця та націоналіст
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Найближчим часом на вулицях замінять таблички зі старими назвами на вказівники з новими
Перейменування вулиць, яке вже давно почалося в столиці, досі не зупиняються. Депутати Київської міської ради ухвалили рішення про перейменування ще 12 вулиць, скверів та парків, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим.
Такі рішення було ухвалено на пленарному засіданні Київради більшістю депутатів. У столиці вже загалом перейменували 204 міські об’єкти.
Так, київрада перейменувала ще 12 вулиць, скверів та парків. Сім із них отримали нові назви в порядку дерусифікації та декомунізації, ще п’ять – на загальних засадах.
Солом’янський район:
- вулиця Пржевальського — вулиця Андрія Норова;
- скверу в межах вулиць Солом’янської, Григорія Кочура та Андрія Головка присвоєно ім’я Андрія Жованика.
Шевченківський район:
- вулиця Лермонтовська — вулиця Володимира Турця.
Деснянський район:
- вулиця Ушицька — вулиця Дмитра Захарчука;
- вулиця Електротехнічна — вулиця Героїв Енергетиків;
- вулиця Пушкіна — вулиця Соні Делоне.
Дарницький район:
- вулиця Крилова — вулиця Наталії Кобринської;
- парк "Таращанець" — парк "Кримський".
Подільський район:
- скверу на вулиці Мостицькій присвоєно ім’я Сергія Васильчука.
Святошинський район:
- вулиця Мельниченка — вулиця Тараса Бульби-Боровця;
- вулиця Олександра Блоку — вулиця Майка Йогансена.
Голосіївський район:
- провулку, що пролягає між вулицею Васильківською та вулицею Юлії Здановською, присвоєно ім’я Любомира Бордуна.
Нагадаємо, що у Полтаві призупинили перейменування вулиць. Поки цього не сталося, частину вулиць у місті встигли назвати на честь військових.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві більше немає арки Дружби народів — кияни проголосували за нову назву для споруди в центрі столиці.