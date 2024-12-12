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Дізнайтеся, на чию честь перейменували вулиці у Києві: письменник, художниця та націоналіст

Автор
Ганна Нестерова
Дата публікації
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Автор
У Києві перейменували вулиці Новина оновлена 12 грудня 2024, 18:30
У Києві перейменували вулиці. Фото Колаж "Телеграфу"

Найближчим часом на вулицях замінять таблички зі старими назвами на вказівники з новими

Перейменування вулиць, яке вже давно почалося в столиці, досі не зупиняються. Депутати Київської міської ради ухвалили рішення про перейменування ще 12 вулиць, скверів та парків, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим.

Такі рішення було ухвалено на пленарному засіданні Київради більшістю депутатів. У столиці вже загалом перейменували 204 міські об’єкти.

Так, київрада перейменувала ще 12 вулиць, скверів та парків. Сім із них отримали нові назви в порядку дерусифікації та декомунізації, ще п’ять – на загальних засадах.

Солом’янський район:

  • вулиця Пржевальського — вулиця Андрія Норова;
  • скверу в межах вулиць Солом’янської, Григорія Кочура та Андрія Головка присвоєно ім’я Андрія Жованика.

Шевченківський район:

  • вулиця Лермонтовська — вулиця Володимира Турця.

Деснянський район:

  • вулиця Ушицька — вулиця Дмитра Захарчука;
  • вулиця Електротехнічна — вулиця Героїв Енергетиків;
  • вулиця Пушкіна — вулиця Соні Делоне.

Дарницький район:

  • вулиця Крилова — вулиця Наталії Кобринської;
  • парк "Таращанець" — парк "Кримський".

Подільський район:

  • скверу на вулиці Мостицькій присвоєно ім’я Сергія Васильчука.

Святошинський район:

  • вулиця Мельниченка — вулиця Тараса Бульби-Боровця;
  • вулиця Олександра Блоку — вулиця Майка Йогансена.

Голосіївський район:

  • провулку, що пролягає між вулицею Васильківською та вулицею Юлії Здановською, присвоєно ім’я Любомира Бордуна.

Нагадаємо, що у Полтаві призупинили перейменування вулиць. Поки цього не сталося, частину вулиць у місті встигли назвати на честь військових.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві більше немає арки Дружби народів — кияни проголосували за нову назву для споруди в центрі столиці.

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