Київ позбувається радянської спадщини: на Хрещатику демонтують "червону зірку" і не тільки

На деяких пам’ятниках замінять окремі елементи

У столиці продовжується очищення публічного простору від пам’ятників і елементів, які містять радянську чи російську символіку. Київська міська рада ухвалила рішення про демонтаж 47 об'єктів.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко. У списку 27 об’єктів, які потребують повного демонтажу.

До нього потрапили:

зірка на даху будівлі на Хрещатику, 25,

пам'ятник Олександру Бойченку на території гімназії №59,

пам'ятник Миколі Островському біля гімназії №191,

постаменти колишніх пам’ятників Володимиру Леніну на бульварі Тараса Шевченка та вулиці Якова Гніздовського,

меморіальний камінь "Комсомольська алея" на проспекті Академіка Глушкова.

Також буде демонтовано монограму із вензелем Олександра III, яка розміщена на в’їзній брамі до Свято-Михайлівської клінічної лікарні (раніше Олександрівської).

Часткові зміни торкнуться 20 об'єктів. Там будуть вилучені окремі елементи або внесені зміни до тексту. Наприклад, російськомовну цитату Станіслава Говорухіна на пам’ятнику Воїнам-інтернаціоналістам замінять українським текстом. Він буде присвячений українцям, які загинули під час війни в Афганістані.

Також написи на пам'ятниках Борису Патону та Іллі Рєпіну будуть змінені з російської на українську.

"Росія використовує елементи, пов’язані з імперською історією, як плацдарм для просування агресивної політики. Тому важливо, щоб символи, під якими імперія здійснювала геноцид українців, назавжди зникли з наших вулиць", — аргументувала Ганна Старостенко.

У КМДА подали, що у столиці вже прибрали 117 подібних об’єктів. Водночас ще 87 очікують демонтажу, з яких 12 мають пам’яткоохоронний статус.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві планують знести пам'ятники двом відомим літераторам. Рішення вже підтримала робоча група Київради з питань декомунізації.