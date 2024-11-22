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Київ позбувається радянської спадщини: на Хрещатику демонтують "червону зірку" і не тільки

Автор
Кароліна Терещенко
Дата публікації
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Ілюстрація Новина оновлена 22 листопада 2024, 10:19
Ілюстрація. Фото Колаж "Телеграфу"

На деяких пам’ятниках замінять окремі елементи

У столиці продовжується очищення публічного простору від пам’ятників і елементів, які містять радянську чи російську символіку. Київська міська рада ухвалила рішення про демонтаж 47 об'єктів.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко. У списку 27 об’єктів, які потребують повного демонтажу.

До нього потрапили:

  • зірка на даху будівлі на Хрещатику, 25,
  • пам'ятник Олександру Бойченку на території гімназії №59,
  • пам'ятник Миколі Островському біля гімназії №191,
  • постаменти колишніх пам’ятників Володимиру Леніну на бульварі Тараса Шевченка та вулиці Якова Гніздовського,
  • меморіальний камінь "Комсомольська алея" на проспекті Академіка Глушкова.

Також буде демонтовано монограму із вензелем Олександра III, яка розміщена на в’їзній брамі до Свято-Михайлівської клінічної лікарні (раніше Олександрівської).

Часткові зміни торкнуться 20 об'єктів. Там будуть вилучені окремі елементи або внесені зміни до тексту. Наприклад, російськомовну цитату Станіслава Говорухіна на пам’ятнику Воїнам-інтернаціоналістам замінять українським текстом. Він буде присвячений українцям, які загинули під час війни в Афганістані.

Також написи на пам'ятниках Борису Патону та Іллі Рєпіну будуть змінені з російської на українську.

"Росія використовує елементи, пов’язані з імперською історією, як плацдарм для просування агресивної політики. Тому важливо, щоб символи, під якими імперія здійснювала геноцид українців, назавжди зникли з наших вулиць", — аргументувала Ганна Старостенко.

У КМДА подали, що у столиці вже прибрали 117 подібних об’єктів. Водночас ще 87 очікують демонтажу, з яких 12 мають пам’яткоохоронний статус.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві планують знести пам'ятники двом відомим літераторам. Рішення вже підтримала робоча група Київради з питань декомунізації.

Теги:
#Хрещатик #Новини Києва #Декомунізація #Радянська зірка