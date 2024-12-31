В Одесі пролунали потужні вибухи: що відомо

Ворог атакував ракетами

Вранці 31 грудня після атаки на низку українських міст в Одесі пролунала серія потужних вибухів. Перед цим ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". За його даними, у місті було чути як мінімум 3 вибухи.

Варто зазначити, що о 10:30 у Повітряних силах закликали мешканців Одеси пройти в укриття. Повідомлялося про ракетну небезпеку.

Згідно з попередніми даними з моніторингових каналів, вибухи пов’язані із збиттям ворожої цілі. Мова може йти про ракету Х-31П.

Нагадаємо, вранці 31 грудня Росія атакувала ракетами Україну. Вибухи, зокрема, лунали у Києві та на Сумщині. При цьому на Сумщині цілих шість вибухів припало на невелике містечко Шостка. "Телеграф" повідомляв про те, чому цей населений пункт не дає ворогові спокою.

Також раніше "Телеграф" розповідав, як напередодні Нового року виглядає Оріхів, який постійно обстрілюють росіяни. Звідти до лінії фронту лише близько 8 кілометрів, а росіяни намагаються просуватися у напрямку міста.