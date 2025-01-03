Потепління різко зміниться похолоданням: коли у Києві підморозить

Тепла температура у Києві пануватиме недовго, адже вже 4-5 січня очікуються морози

Протягом 3 січня у Києві ще затримається "плюсова" температура, але вже на вихідних у місто прийдуть відчутні морози. Місцями також прогнозуються опади у вигляді снігу та дощу.

Найхолоднішим днем з-поміж цих трьох передбачається неділя, коли вночі температура опуститься до -4 градусів. Про це повідомили у Sinoptik.

Сонце протягом п'ятниці, 3 січня, ненадовго може з'явитись з-за хмар лише вдень. Вночі розпочався дрібний мокрий сніг, який протримається протягом ранку. Вдень сніг зміниться на дрібний дощ, який має завершитись до вечора. Денна температура виросте до +6 градусів, а вночі зафіксувалась біля -1 градусу. Сила вітру в цей день не перевищить легких 2 м/с.

Субота, 4 січня, принесе хмарність та ще більше похолодання. Опадів не прогнозується. Температура повітря вдень складе 0 градусів, а вночі опуститься до -2 градусів. Найбільші пориви вітру передбачаються вдень — слабкі 5 м/с.

Наступний день, 5 січня, також очікується хмарним та морозним. Дощів чи снігу в цей день синоптики не обіцяють. Повітря у денний час охолоне до -1 градусу, а в нічний — до -4 градусів. Максимальні пориви вітру будуть вдень — легкі 3 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні у перші вихідні січня. Синоптики рекомендують взяти з собою парасольку.