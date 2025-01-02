Найтепліший рік за весь час. Метеорологи розповіли про погодні рекорди Києва

Вони торкнулись не тільки температури

Аномально спекотне літо та тепла зима зробили 2024 рік найтеплішим у Києві за увесь час спостережень. Середньорічна температура в столиці становила +11,4°С.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Зазначається, що за весь рік у столиці було зафіксовано аж 52 температурних рекорди.

"За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньорічна температура 2024 року в столиці склала +11,4°С, що на 2,4°С вище від кліматичної норми", — йдеться в повідомленні.

За даними метеорологів, у 2024 році протягом усіх місяців температура повітря перевищувала середні показники. Проте найбільші відхилення зафіксували у лютому та вересні. Найхолодніше було 9 січня — мінус 15,8°С, а найспекотніше — 16 липня, коли температура сягнула плюс 36,0°С.

"Загалом у 2024 році в Києві було зафіксовано 52 температурних рекорди, причому найбільше їх було у квітні — 13 та липні — 14", — пишуть метеорологи.

При цьому опадів випало 642 мм, що відповідає 104% кліматичної норми. Водночас протягом року вони випадали дуже не рівномірно — майже по дві місячні норми у квітні та червні і лише 23% та 36% від середніх багаторічних показників у травні та вересні.

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