Потепление резко сменится похолоданием: когда в Киеве подморозит

Теплая температура в Киеве будет недолго, ведь уже 4-5 января ожидаются морозы

В течение 3 января в Киеве еще задержится "плюсовая" температура, но уже на выходных в город придут ощутимые морозы. Местами также прогнозируются осадки в виде снега и дождя.

Самым холодным днем среди этих трех предполагается воскресенье, когда ночью температура опустится до -4 градусов. Об этом сообщили в Sinoptik.

Солнце в течение пятницы, 3 января, ненадолго может появиться из-за облаков только днем. Ночью начался мелкий мокрый снег, который продержится в течение утра. Днем снег сменится мелким дождем, который должен завершиться к вечеру. Дневная температура вырастет до +6 градусов, а ночью зафиксировалась около -1 градуса. Сила ветра в этот день не превысит легкие 2 м/с.

Суббота, 4 января, принесет облачность и еще большее похолодание. Осадков не прогнозируется. Температура воздуха днем составит 0, а ночью опустится до -2 градусов. Наибольшие порывы ветра предполагаются днем – слабые 5 м/с.

Следующий день, 5 января, также ожидается облачным и морозным. Дождей или снега в этот день синоптики не обещают. Воздух в дневное время остынет до -1 градуса, а в ночное — до -4 градусов. Максимальные порывы ветра будут днем – легкие 3 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в первые выходные января. Синоптики рекомендуют взять с собой зонт.