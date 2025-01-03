Зима повертається? Якою буде погода у перші вихідні січня

Парасольку краще не забувати вдома

Після аномального тепла у перші дні нового року до України йде похолодання. Проте воно буде помірним.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 4-5 січня температура повітря вдень буде сягати від -1 до +4 °C. Крім того, в деяких регіонах очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Захід України

У суботу, 4 січня, в західних областях буде хмарно з проясненнями, переважно без опадів. Температура повітря буде вдень коливатись від -1 до +1 °C. Однак вночі температура повітря опускатиметься до -5 °C. Синоптики прогнозують пориви вітру до 7-12 м/с.

У неділю, 5 січня, на заході очікуються опади у вигляді снігу. Показники термометрів вдень коливатимуться в межах від -1 до +1 °C. А вночі температура перебуватиме в коридорі від -6 до -3 °C. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Північ України

У суботу, 4 січня, у північних областях буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, тільки вночі подекуди можливий невеликий сніг. Денна температура повітря коливатиметься від -1 до +2 °C. Проте вночі стовпчики термометрів будуть опускатись до -5 °C. Також очікуються пориви вітру до 7-12 м/с.

У неділю, 5 січня, на півночі теж буде хмарно з проясненнями та без опадів. Вдень показники термометрів коливатимуться в межах -1 до +2 °C. Однак вночі температура повітря опускатиметься до -5 °C. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Схід України

У суботу, 4 січня, у східних областях очікується мокрий сніг та дощ. Вдень температура повітря буде в межах від 0 до +2 °C. Вночі ж подекуди можливі незначні заморозки. Синоптики прогнозують пориви вітру до 7-12 м/с.

У неділю, 5 січня, на сході буде без опадів. Денна температура повітря коливатиметься від -3 до +1 °C. Однак вночі температура повітря подекуди може опускатись до -6 °C. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Південь України

У суботу, 4 січня, у південних областях буде найтепліше. Очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень показники термометрів коливатимуться в межах +2 до +4 °C. Однак вночі температура повітря буде в межах від -1 до +2 °C. Також очікуються пориви вітру до 7-12 м/с.

У неділю, 5 січня, на півдні буде хмарно з проясненнями та без опадів. Показники термометрів вдень коливатимуться в межах від -1 до +1 °C. А вночі температура перебуватиме в коридорі від -5 до -3 °C. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Погода 4 січня

Погода 5 січня

Раніше ми розповіли, якою буде погода в Україні на Водохреща. За прогнозом синоптиків, у цей день середня температура повітря вдень в Україні сягатиме +7…+9 градусів за Цельсієм. У деяких регіонах пройдуть дощі.