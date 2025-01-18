До ексведучого каналів Медведчука прийшла з обшуками СБУ (фото)

Йому загрожує 8 років увʼязнення з конфіскацією майна

Зранку у суботу, 18 січня, правоохоронці прийшли з обшуками до ексведучого каналів очільника забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука Макса Назарова (справжнє ім’я – Назар Діордіца). Він також вів ефіри у Youtube, де виправдовував російську агресію.

Про це повідомили джерела "Телеграфа". Макс Назаров — проросійський пропагандист, колишній ведучий телеканала "Наш".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він продовжив запрошувати на свої ефіри в Youtube прокремлівських експертів і виправдовувати російську агресію. В мережі з'явилися фото з обшуків.

У СБУ уточнили, що Назарову повідомили про підозру. Служба безпеки України зібрала масштабну доказову базу і отримала висновки незалежних експертиз, що підтверджують його антиукраїнську діяльність.

На свої ефіри у Youtube Назаров регулярно запрошував проросійських "політекспертів", значна частина з яких наразі переховується в РФ. Його гості, як і він сам неодноразово намагалися виправдати збройну агресію Росії проти України, а також воєнні злочини РФ.

"Частим гостем фігуранта був ще один прокремлівський блогер, який у лютому 2024 року вже отримав підозру від слідчих СБУ. Тоді суд обрав для нього запобіжний захід – домашній арешт, але згодом блогер продовжив підривну діяльність в інтересах Москви. Обоє фігурантів публічно намагалися дискредитувати Україну на міжнародній арені та розхитували суспільно-політичну обстановку всередині нашої держави", — зазначили у СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого затримали ДБР та працівники Офісу генерального прокурора. Затримання відбулось 18 грудня.