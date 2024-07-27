У Києві потоп: вулиці перетворилися на річки, з-під асфальту б'ють гейзери (відео)

Не витримали такого дощу навіть будинки

У суботу, 27 липня, у Києві пройшла сильна злива, яка перетворила вулиці міста на річки. Місцями навіть був град.

Відео та фото наслідків сьогоднішньої негоди публікують у місцевих телеграм-каналах. Сильний дощ затопив проїжджі частини.

Автівкам довелося пливти, а не їхати. Водії зі складністю рухалися затопленими вулицями.

Через зливу з-під асфальту почали бити гейзери. Пробилося джерело на проспекті Європейського союзу.

Била вода ключем з-під землі й на Мінському масиві. На вулицях Макіївська та Пріорська утворилося просто озеро.

Місцеві розповідають, що у дощ завжди відкривається гейзер на перехресті. У мережі повідомляють, що води там по коліно і навіть більше.

Також жителі Оболоні зазначають, що на цьому перехресті нещодавно був ремонт дороги. Комунальники позабивали стоки й каналізацію.

Крім доріг та тротуарів у Києві затопило будинки. Жителі Оболоні повідомляють про потоп на вулиці Казанській, 20. Там серйозно залило другий під'їзд.

На кадрах видно, як вода просто водоспадом біжить із щілин будинку, тече сходами.

Оболонці зазначають, що викликали аварійну службу та зверталися в ЖЕК, але ніхто не відреагував.

Раніше "Телеграф" писав, коли у Києві спека знову перевищить 30 градусів. До кінця цього тижня столицю України поступово покидатимуть хмари, але іноді ще трошки подощить.