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У Києві під час комендантської години їздять підозрілі машини з перепустками: що сказали у КМВА

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
У Києві виникли проблеми з перепустками під час комендантської години Новина оновлена 14 лютого 2025, 17:51
У Києві виникли проблеми з перепустками під час комендантської години. Фото Pixabay

Відповідно до розпорядження Київської міської військової адміністрації дозвіл на видачу перепусток має обмежене коло посадових осіб, організацій

Кияни помітили, що містом пересуваються автомобілі без будь-яких ознак спецтранспорту, але з перепустками для руху під час комендантської години. При цьому йдеться про звичайних громадян, які ніяк не причетні до підприємств або служб, які мають необхідність пересуватися в нічний час містом.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, лише в окремих випадках було зафіксовано унікальні номери документів. Сам він своєю чергою доручив перевірити: хто, якій організації та з яких підстав видав перепустки.

"Річ у тому, що відповідно до розпорядження Київської міської військової адміністрації дозвіл на видачу перепусток має обмежене коло посадових осіб, організацій. У зафіксованих випадках виявилося, що пропускні документи видано за квотою КМДА, де у заступників голови КМДА є відповідні повноваження", — сказав Ткаченко.

Він додав, що історії зі зловживанням пропускними документами траплялися і раніше. Проте кілька разів вживали заходів, щоб обрізати нечесні схеми. Ткаченко каже, що поки що успіху в цьому питанні немає.

При цьому раніше він давав доручення звітувати про видачу перепусток, але чіткої відповіді досі не отримав.

"Враження, ніби вони видаються за звичайним запитом і за потребою – тому що так хочеться. Питання не лише в тому, що хтось міг без необхідності отримати право нехтувати режимом комендантської години. На цьому можуть бути пов’язані корупційні схеми", - зазначив Ткаченко.

Важливим моментом є те, що документи можуть опинитися в руках диверсантів, представників спеціальних ворожих служб.

"Здійснити злочин проти нашої безпеки вночі, коли ніхто не бачить, набагато легше. Цими ризиками займатиметься Служба безпеки України", - наголосив начальник КМВА.

За його словами, щодо корупційної складової в існуючих процедурах вестиметься робота в рамках групи "Прозорість та підзвітність".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні хочуть посилити відповідальність за порушення вимог комендантської години. Йдеться про запровадження штрафів.

Теги:
#Київ #Комендантська година #пропуски #Тимур Ткаченко