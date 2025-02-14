У Києві під час комендантської години їздять підозрілі машини з перепустками: що сказали у КМВА

Відповідно до розпорядження Київської міської військової адміністрації дозвіл на видачу перепусток має обмежене коло посадових осіб, організацій

Кияни помітили, що містом пересуваються автомобілі без будь-яких ознак спецтранспорту, але з перепустками для руху під час комендантської години. При цьому йдеться про звичайних громадян, які ніяк не причетні до підприємств або служб, які мають необхідність пересуватися в нічний час містом.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, лише в окремих випадках було зафіксовано унікальні номери документів. Сам він своєю чергою доручив перевірити: хто, якій організації та з яких підстав видав перепустки.

"Річ у тому, що відповідно до розпорядження Київської міської військової адміністрації дозвіл на видачу перепусток має обмежене коло посадових осіб, організацій. У зафіксованих випадках виявилося, що пропускні документи видано за квотою КМДА, де у заступників голови КМДА є відповідні повноваження", — сказав Ткаченко.

Він додав, що історії зі зловживанням пропускними документами траплялися і раніше. Проте кілька разів вживали заходів, щоб обрізати нечесні схеми. Ткаченко каже, що поки що успіху в цьому питанні немає.

При цьому раніше він давав доручення звітувати про видачу перепусток, але чіткої відповіді досі не отримав.

"Враження, ніби вони видаються за звичайним запитом і за потребою – тому що так хочеться. Питання не лише в тому, що хтось міг без необхідності отримати право нехтувати режимом комендантської години. На цьому можуть бути пов’язані корупційні схеми", - зазначив Ткаченко.

Важливим моментом є те, що документи можуть опинитися в руках диверсантів, представників спеціальних ворожих служб.

"Здійснити злочин проти нашої безпеки вночі, коли ніхто не бачить, набагато легше. Цими ризиками займатиметься Служба безпеки України", - наголосив начальник КМВА.

За його словами, щодо корупційної складової в існуючих процедурах вестиметься робота в рамках групи "Прозорість та підзвітність".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні хочуть посилити відповідальність за порушення вимог комендантської години. Йдеться про запровадження штрафів.