З психлікарні під Києвом зник підозрюваний у серійних вбивствах: чи вдалося його піймати

"Телеграф" поспілкувався з поліцією

У суботу, 8 лютого, у Глевасі Київської області з лікувального закладу міг втекти небезпечний злочинець. Він нібито мав перебувати у стінах лікарні до квітня 2025 року.

Про це повідомляють у пабліках Київщини. Втікачем міг бути Новак Захар Олександрович, 1995 року народження.

Його раніше нібито затримали київські оперативники за підозрою у серійних вбивствах, після чого він перебував у СІЗО, де неодноразово намагався втекти та нападав на охорону.

Суд нещодавно ухвалив рішення про продовження запобіжного заходу для злочинця, якого помістили до психіатричного закладу "Психіатрія" у смт Глеваха. Він мав залишатися під наглядом лікарів 60 днів – до 3 квітня 2025 року. Про це пише видання Київщина 24/7

Постанова суду

У повідомленні йдеться, що Новак відомий жорстокістю, добре володіє бойовими навичками та зброєю, фізично загартований і може використовувати будь-які предмети як засіб нападу.

"Телеграф" звернувся до речниці поліції Київської області Яни Єрмоленко. Вона прокоментувала виданню, що чоловіка спіймали правоохоронці та доправили до відповідної установи.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі шукали кримінального авторитета, підозрюваного у вбивстві та викраденнях