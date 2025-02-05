У мережі роздмухують "зраду" через затримання волонтерки біля ТЦК у Києві: що там сталося

Акція могла бути спланованою

У Києві сталася резонансна ситуація. Біля одного з ТЦК поліція силою затримала жінку у військовій формі. Історія вже стала приводом для маніпуляцій з боку росіян, які намагаються розігнати "зраду" через свої мережі. Однак, як виявилося, із самою жінкою все далеко не так просто.

" Телеграф " вирішив розібратися в ситуації. Ознайомитись з повною версією цієї історії можна нижче.

З чого все почалося

Увечері 4 лютого мережею стало стрімко поширюватись відео, зняте біля розподільчого центру ТЦК у Дарницькому районі столиці. На кадрах видно, як жінка, одягнена у військову форму, голосно сперечається з представниками поліції, які її затримують.

Вона кричала, що їй нібито не дали "передати пацанам труси та шкарпетки". На ще одному відео, опублікованому в мережі, жінка представилася Мар’яною Короненкою, стверджуючи, що є правою рукою полковника Андрія Верталого (начальник штабу Бучанського добровольчого формування територіальної громади).

Відео отримало чималий резонанс і його миттєво підхопили росіяни, які почали розносити його проросійськими пабліками, а також за допомогою ботоферм.

Через деякий час мережа буквально затопила відео з підписами, які, мабуть, були покликані викликати в українців недовіру до влади. Вони подавали цю історію начебто просту українську жінку та ще й військовій формі "скрутили" поліцейські просто за те, що вона привезла своєму мобілізованому чоловікові спідню білизну.

Насправді все виявилося далеко не так просто

У поліції розкрили подробиці події. За словами правоохоронців, ця жінка, що була одягнена у військову форму, перебуваючи за кермом автомобіля Smart, насправді заблокувала в’їзд до розподільчого центру Дарницького району. Саме тому на місце прибули правоохоронці, які виявили її під час конфлікту із військовими.

Мало того, з’ясувалося, що жінка не перебуває на військовій службі та не має жодного відношення до військових формувань.

"Тому правоохоронці попросили водійку виїхати та не ускладнювати рух транспорту. Жінка ж почала агресивно поводитися і здійснила наїзд на працівника поліції", — кажуть поліцейські.

І вже після цього жінку затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру за ч. 2 ст. 345 (Загроза чи насильство щодо працівника правоохоронного органу). За цією статтею їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Проте, як з’ясував "Телеграф", станом на 13:00 5 лютого рішення поки що не було ухвалено. Як пояснили нам у пресслужбі поліції Києва, слідчий має три доби, щоб розібратися в подробицях справи та висунути жінці підозру, після чого суд приймає своє рішення щодо обрання їй запобіжного заходу.

Не "права рука"?

Як ми вже писали вище, жінка представилася Мар’яною Короненкою, стверджуючи, що є правою рукою полковника Андрія Верталого, начальника штабу Бучанського добровольчого формування територіальної громади. Героїня відео наполегливо та емоційно просила зателефонувати йому.

За словами Верталого, жодною "правою рукою" жінка з відео йому не доводиться.

"У мене офіційно один заступник. Мар’яна Короненко не є моїм помічником чи правою, чи лівою рукою. Вона доброволець. Мар’яна входить у добровольче формування ППО в Бучанській територіальній громаді. Також допомагає директору фонду, який зараз перебуває на лікарняному. А все, що вона кричала на відео, не є правдою".

Верталий стверджує, що конфлікт розпочався через громадянського чоловіка Мар’яну Короненко.

"Під час перевірки документів виявилося, що у нього є проблеми з військово-обліковими документами. Після чого чоловік добровільно поїхав до ТЦК. Потім зателефонував Мар’яні Короненко і попросив привести йому сигарети. Жінка приїхавши, ТЦК впала в істерику. Адже її громадянського чоловіка відправляли до підготовчого центру. Він був не проти вступити до лав ЗСУ, і не буянив. На жаль, через це у Мар'яни розпочалася істерика, бо вона злякалася за життя чоловіка. Свідки бачили, що Мар'яна Короненко зневірилася і почала конфліктувати з поліцейськими. Одного з них штовхнула і чоловік упав на капот її авто", — стверджує Верталий.

Що кажуть очевидці

За словами Сергія Бахуринського, який був присутнім на місці пригоди, Мар’яна під’їхала під ворота розподільчого центру та заблокувала виїзд 5 автобусів із призовниками. Крім того, жінка нібито вимагала впустити її на територію, причому "тільки на машині".

"Крім того, вона вдарила машиною військового і майже збила поліцейського, і тільки після цього її витягли і поклали на асфальт. Звідки там набігла купа операторів, незрозуміло, але це пахне постановкою".

Саму Короненко Бахуринський описує як співзасновника Ірпінського ДФТГ з "досить неоднозначною репутацією".

"Здебільшого помічена у виразній діяльності зі збирання грошей "на потреби ДФТГ у бажаній сумі 1 000 000 гривень". Народ таку ідею не сховав, зібрала вона 200 грн, написала мат у соцмережі і на тому все", — підсумував він.

Все недарма?

Відома журналістка Ольга Лень, коментуючи ситуацію, припустила, що подія насправді могла бути спланованою акцією.

"Багато повідомлень, що ця жінка не в своєму розумі, з дивною поведінкою і таке інше. Ні, справа тут не в особистому божевілля цієї особи. Пересічних божевільних російська мережа ботів не розганяє по всій сіточці в соціальних мережах вже другу добу. І фото і відео робив хтось не божевільний. Та й, швидше за все, завербували для цієї акції з блокуванням в'їзду до розподільчого центру ця особа не божевільні, а вороги. Але на цьому прикладі добре зрозуміло, як і ким створюється більшість тих відео про ТЦК, які розносять рядові ухилянти", — вважає вона.

Що відомо про Мар’яна Короненка

У відкритих джерелах зазначено, що жінка з таким ім’ям, прізвищем та по батькові є директором ТОВ "ФМГ Фінансово-маркетингова група", зареєстрована у Києві. Ця компанія займається рекламою, торгівлею та консультуванням.

Також на ім’я Мар’яни відкрито ФОП зі спеціалізацією діяльність страхових агентів та брокерів.