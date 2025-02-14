В Киеве во время комендантского часа ездят подозрительные машины с пропусками: что сказали в КГВА

В соответствии с распоряжением Киевской городской военной администрации разрешение на выдачу пропусков имеет ограниченный круг должностных лиц, организаций

Киевляне заметили, что по городу передвигаются автомобили без каких-либо признаков спецтранспорта, но с пропусками для движения во время комендантского часа. При этом, речь идет об обычных гражданах, которые никак не причастны к предприятиям или же службам, имеющим необходимость передвигаться в ночное время по городу.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, лишь в редких случаях были зафиксированы уникальные номера документов. Сам он в свою очередь поручил проверить: кто, какой организации и по каким основаниям выдал пропуска.

"Дело в том, что в соответствии с распоряжением Киевской городской военной администрации разрешение на выдачу пропусков имеет ограниченный круг должностных лиц, организаций. В зафиксированных случаях оказалось, что пропускные документы выданы по квоте КГГА, где у заместителей председателя КГГА есть соответствующие полномочия", — сказал Ткаченко.

Он добавил, что истории со злоупотреблением пропускными документами встречались и раньше. Однако несколько раз принимались меры, чтобы обрезать нечестные схемы. Ткаченко говорит, что пока успеха в этом вопросе нет.

При этом, ранее он давал поручение отчитывать о выдаче пропусков, но четкого ответа до сих пор не получил.

"Впечатление, будто они выдаются по обычному запросу и по необходимости – потому что так хочется. Вопрос не только в том, что кто-то мог без необходимости получить право пренебрегать режимом комендантского часа. На этом могут быть связаны коррупционные схемы", — отметил Ткаченко.

Важным моментом есть и то, что документы могут оказаться в руках диверсантов, представителей специальных вражеских служб.

"Совершить преступление против нашей безопасности ночью, когда никто не видит, гораздо легче. Этими рисками будет заниматься Служба безопасности Украины", — подчеркнул начальник КГВА.

По его словам, относительно коррупционной составляющей в существующих процедурах будет вестись работа в рамках группы "Прозрачность и подотчетность".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине хотят усилить ответственность за нарушение требований комендантского часа. Речь идет о введении штрафов.