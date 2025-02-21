Вихідні потішать киян сонячною погодою, але погрітись не вдасться. Якою буде температура

Упродовж останніх днів тижня у столиці очікується сонячна, але морозна погода

Київ продовжить відчувати на собі мінливу хмарну погоду та стабільні морози, які місцями опускатимуться до -10 градусів. Опадів упродовж 21-23 лютого не буде.

Водночас небо над столицею у суботу та неділю передбачається ясним. Про це повідомили у Meteofor.

У п'ятницю, 21 лютого, очікується мінлива хмарність. Опадів не прогнозується. Повітря вдень охолоне до -3 градусів, а вночі було -7 градусів. Найбільші пориви вітру відбудуться вдень — слабкі 5 м/с.

У перший вихідний, 22 лютого, хмари покинуть місто і кияни зможуть насолодитись сонцем. Попри ясну погоду, у столиці будуть низькі морози — вдень до -3 градусів, а вночі до -9 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить легких 3 м/с.

Така сама синоптична ситуація передбачається і в неділю, 23 лютого. Вдень показники на термометрах зафіксуються біля 0, а вночі — -10 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються вранці-вдень — слабкі 4-5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну прийде холодний фронт і принесе зі собою сніг. Синоптики розповіли, кому чекати опадів.