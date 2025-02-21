Выходные порадуют киевлян солнечной погодой, но погреться не удастся. Какой будет температура

В течение последних дней недели в столице ожидается солнечная, но морозная погода

Киев продолжит ощущать на себе облачную погоду и стабильные морозы, которые местами будут опускаться до -10 градусов. Осадков 21-23 февраля не будет.

В то же время небо над столицей в субботу и воскресенье ожидается ясным. Об этом сообщили в Meteofor.

В пятницу, 21 февраля, ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Воздух днем остынет до -3 градусов, а ночью было -7 градусов. Наибольшие порывы ветра произойдут днем — слабые 5 м/с.

В первый выходной, 22 февраля, облака покинут город и киевляне смогут насладиться солнцем. Несмотря на ясную погоду, в столице будут низкие морозы — днем до -3 градусов, а ночью до -9 градусов. Сила ветра в этот день не превысит легких 3 м/с.

Такая же синоптическая ситуация предполагается и в воскресенье, 23 февраля. Днем показатели на термометрах зафиксируются около 0, а ночью — -10 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются утром-днем — слабые 4-5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину придет холодный фронт и принесет с собой снег. Синоптики рассказали, кому ждать осадков.