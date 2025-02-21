Церковне свято 21 лютого: що не можна робити сьогодні, щоб не повернути минулі проблеми

Цього дня варто дотримуватися деяких заборон

Сьогодні, 21 лютого, християни східного обряду вшановують пам’ять святого преподобного Тимотея — монастирського начальника. До переходу Православної церкви України на новий календар, це свято припадало на 6 березня.

Святий Тимофій, відомий також як Тимофій Весновій, жив у Малій Азії.. З юних років він присвятив себе молитві та аскетичному способу життя, за що був наділений даром зцілення та владою над нечистими духами. Він здійснював численні чудеса, допомагаючи хворим та одержимим. Останні роки свого життя провів у пустелі, де помер у глибокій старості.

Традиції та прикмети 21 лютого

У народі день святого Тимотея вважався провісником весни. Вірили, що сонячне світло цього дня має цілющі властивості, тому люди похилого віку намагалися більше часу проводити на вулиці, щоб покращити своє здоров'я.

Сонячна погода — до швидкого настання весни;

південний вітер та гроза — весна буде теплою;

наявність бурульок на дахах — очікується похолодання.

Що не можна робити 21 лютого

вживати алкоголь: вважалося, що це може призвести до повернення минулих проблем та навіть погіршення розумових здібностей;

доглядати за рослинами: не рекомендувалося пересаджувати, поливати або підживлювати кімнатні рослини, оскільки вірили, що вони можуть швидко зів'янути;

займатися важкою фізичною працею: важка робота по дому була небажаною, щоб не накликати на себе неприємностей.

Іменини 21 лютого

Свій День ангела сьогодні відзначають Георгій, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Олександр, Остап, Павло, Ольга.

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