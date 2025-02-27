У Києві з'явилося нове таксі, в якому не можна їздити чоловікам

Це служба "Women for Women"

У Києві з'явилось жіноче таксі "Women for Women", яке перевозить тільки жінок та дітей. За кермом цих автівок завжди жінки і це не тільки з міркувань безпеки.

Про це повідомляє Bolt. "Телеграф" вирішив з'ясувати, а чи мають звичайне таксі та жіноче різні ціни.

Як виявилось, ні. Вартість стандартного таксі та жіночого з однієї точки "А" до іншої точки "В" однакова. Основна мета цієї служби — безпечні поїздки для жінок. Адже наразі чимало українок бояться їздити самі у таксі, якщо водій чоловік, тому в Києві з'явилась ще одна відповідна служба таксі.

Зауважимо, що "Women for Women" від Bolt не перше жіноче таксі, адже є ще "Taxi Pink" в Києві. Ця служба працює понад чотири роки і має ще й особливу функцію — водійка няня. Тобто можна відправити дитину з водійкою без дорослого, але вартість цієї послуги вища, ніж за звичайне таксі. І є обмеження за віком дітей.

"Taxi Pink" — виключно жіноча служба таксі, яка не перевозить чоловіків взагалі, навіть якщо їде родина. А Bolt — це відома служба таксі і не тільки, яка додала особливий вид транспорту. Тобто окрім підвищеного комфорту під час поїздок клієнтки можуть обрати жінок-водійок. Також є можливість замовити драйвера-жінку для свого авто. У Bolt жіноче таксі також виключно для жінок, чоловіки не зможуть його замовити.

Наголошуємо, що жіночі служби таксі наразі доступні в Києві та Київській області.

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