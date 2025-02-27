В Киеве появилось новое такси, в котором нельзя ездить мужчинам

Это служба "Women for Women"

В Киеве появилось женское такси "Women for Women", которое перевозит только женщин и детей. За рулем этих автомобилей всегда женщины и это не только из соображений безопасности.

Об этом сообщает Bolt. "Телеграф" решил выяснить, имеют ли обычное такси и женское разные цены.

Как оказалось, нет. Стоимость стандартного такси и женского с одной точки "А" в другую точку "В" одинаковая. Основная цель этой службы – безопасные поездки для женщин. Ведь многие украинки боятся ездить сами в такси, если водитель мужчина, поэтому в Киеве появилась еще одна соответствующая служба такси.

Отметим, что "Women for Women" от Bolt не первое женское такси, ведь есть еще "Taxi Pink" в Киеве. Эта служба работает более четырех лет и имеет еще и особую функцию — водитель няня. То есть можно отправить ребенка с водителем без взрослого, но стоимость этой услуги выше, чем обычное такси. И есть ограничения по возрасту детей.

"Taxi Pink" – исключительно женская служба такси, которая не перевозит мужчин вообще, даже если едет семья. А Bolt – это известная служба такси и не только, которая добавила особый вид транспорта. То есть, кроме повышенного комфорта во время поездок клиентки могут выбрать женщину-водителя. Также есть возможность заказать драйвера женщину для своего авто. У Bolt женское такси также исключительно для женщин, мужчины не смогут его заказать.

Отмечаем, что женские службы такси доступны в Киеве и Киевской области.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в какой области самые наглые водители, игнорирующие штрафы за нарушение ПДД.