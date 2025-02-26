Коли у Києві нарешті покращиться якість повітря: названо дату

Несприятливе явище з повітрям у столиці – тимчасове

Протягом тривалого часу у Києві фіксується забруднене повітря, але це явище є тимчасовим. Незабаром зміниться характер погоди, посилиться вітер і ситуація знову прийде у норму.

Про це "Телеграфу" розповів еколог Олександр Соколенко у матеріалі: "У Києві нічим дихати через кілька причин. Коли це мине і як вберегтися до того часу".

"Це явище неприємне, але тимчасове. Якщо подивитися на прогноз погоди, то приблизно з кінця п’ятниці має змінитися характер погоди", — зазначив експерт.

Він також додав, що таке явище зникне, коли прийдуть атмосферні фронти із заходу та, відповідно, посилиться вітер.

Якість повітря у Києві 26 лютого на момент публікації матеріалу

Зазначимо, що подібні повідомлення про забруднення повітря надходили протягом майже всього лютого. Наприклад, 11 лютого індекс забруднення повітря у деяких місцях столиці досяг до 180AQI PM2.5. Це шкідливий рівень, який може викликати у людей дискомфорт під час дихання при тривалому впливі.

Потім 12 лютого Київ накрила пилова завіса. У повітрі того дня фіксували підвищення концентрації завислих речовин.

24 лютого у столиці утримувався високий рівень забрудненості повітря. У повідомленні КМДА йдеться, що ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу).

І це далеко не весь перелік подібних ситуацій із забрудненим повітрям у Києві лише за лютий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 26 лютого влада столиці порекомендувала людям менше перебувати на вулицях. Це пов’язано з якістю повітря.