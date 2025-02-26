Коли у Києві нарешті покращиться якість повітря: названо дату
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Несприятливе явище з повітрям у столиці – тимчасове
Протягом тривалого часу у Києві фіксується забруднене повітря, але це явище є тимчасовим. Незабаром зміниться характер погоди, посилиться вітер і ситуація знову прийде у норму.
Про це "Телеграфу" розповів еколог Олександр Соколенко у матеріалі: "У Києві нічим дихати через кілька причин. Коли це мине і як вберегтися до того часу".
"Це явище неприємне, але тимчасове. Якщо подивитися на прогноз погоди, то приблизно з кінця п’ятниці має змінитися характер погоди", — зазначив експерт.
Він також додав, що таке явище зникне, коли прийдуть атмосферні фронти із заходу та, відповідно, посилиться вітер.
Зазначимо, що подібні повідомлення про забруднення повітря надходили протягом майже всього лютого. Наприклад, 11 лютого індекс забруднення повітря у деяких місцях столиці досяг до 180AQI PM2.5. Це шкідливий рівень, який може викликати у людей дискомфорт під час дихання при тривалому впливі.
Потім 12 лютого Київ накрила пилова завіса. У повітрі того дня фіксували підвищення концентрації завислих речовин.
24 лютого у столиці утримувався високий рівень забрудненості повітря. У повідомленні КМДА йдеться, що ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу).
І це далеко не весь перелік подібних ситуацій із забрудненим повітрям у Києві лише за лютий.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 26 лютого влада столиці порекомендувала людям менше перебувати на вулицях. Це пов’язано з якістю повітря.