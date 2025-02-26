Більше, ніж до початку повномасштабної війни: скільки насправді людей живе в Києві

Киян стало більше? Як насправді рахують населення столиці без перепису

Населення Києва становить приблизно 3,7 млн осіб. Такі оцінки зроблені на основі підрахунку кількості мобільних телефонів у столиці.

Про це в ефірі "Київського часу" повідомив голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик.

За офіційними даними Держстату, у 2022 році в Києві проживало близько 2,95 млн осіб. Проте після початку повномасштабної війни ситуація кардинально змінилася: частина мешканців виїхала, а натомість до столиці переїхали велика кількість переселенців. Відсутність актуального перепису населення ускладнює точні підрахунки, тому використовуються альтернативні методи.

Як зазначив депутат Київради Леонід Ємець, кількість жителів можна оцінювати не лише за мобільними телефонами, а й за іншими показниками:

Дані про користування громадським транспортом

Кількість зареєстрованих автомобілів

Споживання електроенергії та води

Такі методи дозволяють отримати більш реалістичну картину щодо чисельності населення Києва, яка може перевищувати офіційні дані.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у середу, 26 лютого, було оприлюднено повний текст "Угоди про копалини" між Україною та США. Вона передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови нашої країни. А також деякі пункти, які передбачають гарантії безпеки.