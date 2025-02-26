У Києві нічим дихати через кілька причин. Коли це мине і як вберегтися до того часу

Еколог розповів, коли у столиці смердітиме менше

У Києві кілька днів поспіль містяни вимушені виходити з домів у сморід під сповіщення про забруднення повітря.

Еколог Олександр Соколенко розповів "Телеграфу", коли це закінчиться. А також дав поради про те, що варто зробити на побутовому рівні, аби убезпечити себе.

Винні морози, відсутність вітру і зона високого тиску

Головна причина – це погодні умови, пояснює Олександр Соколенко. Починаючи з 8 лютого в Україні похолодало через антициклональну погоду. Морози тримаються і по зараз та переважно уночі, а вдень температура підіймається до відлиги.

"Зона високого тиску домінує на території України, за винятком південного сходу. Вітер дуже слабкий. Через зниження температури повітря люди більше використовують викопного палива, або в кого що є. У когось це — старопаливні котли. У нас є ТЕЦ, які працюють на мазуті. Через те, що температура низька, відповідно, через все це відбувається збільшення викидів в атмосферу. Зокрема, тих речовин, які призводять до накопичення цього пилу, який ми бачимо", — розповідає еколог.

Коли вітру практично немає (передусім це стосується ночі, або ранку, коли вітер найслабший) речовини, які утворилися внаслідок спалювання вугілля, дерева, мазуту, акумулюються над містом.

Ще одні винуватці — автомобілі: викиди від транспорту зранку "зависають" над головними дорожніми артеріями.

Індекс якості атмосферного повітря станом на ранок 25 лютого 2025 року

"Якщо ми подивимося карти забруднення повітря, то найбільші такі ділянки – це, наприклад, великі автомагістралі. Проспект Бажана у Києві, Оболонь біля мостів. Там найбільші концентрації зранку цих забруднюючих речовин. Так само на в'їздах у місто: Житомирське шосе, Столичне шосе. Там вранці фіксується значний автомобільний трафік і навіть візуально можна побачити, що повітря забруднене (пил, який нагадує туман)", — додає еколог.

Тобто: холодна погода, високий тиск, відсутність вітру. Все це призводить до акумуляції забрудників над великими містами або над регіонами, де сконцентрована промисловість.

"Вдень трохи з'являється вітер. Якщо зараз відкрити карту, подивитися, то стан повітря в Києві покращився. Але найбільші концентрації фіксуються саме в нічний час і під ранок", — розповідає Соколенко.

Станом на 16:00 25 лютого повітря у Києві де-не-де навіть на “зеленому” рівні

Чим викиди небезпечні для здоров’я

Найнебезпечніші – це канцерогени, вони утворюються внаслідок спалювання навіть автомобільного пального. Це бензопірени, діоксини, сажа. Канцерогени можуть призводити до незворотних змін в організмі людини.

Є токсичні речовини. Вони можуть тимчасово погіршувати стан здоров'я людини, яка дихає цим повітрям.

"Власне, оці вуглеводні, які згорають, вони найбільш небезпечні для людини та тварин. Нічого приємного в цьому немає, але я б сказав, що катастрофічного, напевно, теж. Бо зростання концентрацій цих речовин фіксуються доволі часто, зокрема, наприклад, на території Києва. Це не тільки взимку. Проблема і влітку, коли стоїть спекотна, безвітряна, сонячна погода. Показники теж зростають щодо цих всіх речовин. Тому воно стається періодично", — розповідає еколог.

До речі, сусідня Польща ще більше потерпає від таких речей, бо там багато використовується вугілля для опалення помешкань.

"І коли така погода формується над Україною, в Польщі теж доволі важко дихати. Особливо це стосується зими. Тому це явище неприємне, але тимчасове. Якщо подивитися на прогноз погоди, то десь приблизно з кінця п'ятниці має змінитися характер погоди. Прийдуть атмосферні фронти із заходу, відповідно, посилиться вітер. Це явище зникне", — зробив прогноз експерт.

Не треба вранці бігати біля доріг, маски не сильно допоможуть: поради

Хоча ми не контролюємо погоду, автомобілі та викиди промислових об’єктів, лишаються кілька речей, які кожен з нас може зробити на побутовому рівні.

Перше — перенести ранкові пробіжки у спортзал та в жодному разі не бігати біля доріг за таких умов.

"Я зараз знаходжуся в Голосіївському районі, тут пробігає повз мене чоловік — людина спортом займається. Я б, наприклад, не бігав вранці, от саме за такої погоди, принаймні вранці, коли ці концентрації вищі. Коли ми бігаємо і займаємося спортом — ми більше споживаємо повітря, відповідно, і тих забрудників теж більше потрапляє в наш організм. Тобто якось регулювати оці заняття спортом", — каже еколог.

Він додає, що у таких місцях як Оболонський проспект, проспект Бажана, Харківське шосе, Дарницька площа, проспект Лобановського ліпше взагалі не бігати вздовж доріг у будь-який час, хоч яка б там була погода. Якщо бігати, то краще десь по лісу або по парку, що віддалені від автошляхів.

Також допомагає вологе прибирання в помешканнях. Воно принаймні позбавить у вас від зайвого пилу, який потрапляє в будь-яку оселю.

Еколог радить їсти більше овочів та зелені, споживати більше рідини. Це сприяє виведенню з організму токсинів.

А ось медичні маски, які люди носили під час там епідемії Covid, мало чим допоможуть, в них сенсу немає.

"Тобто, якщо ви в таку погоду надягнете маску — нічого це не змінить. Тут треба або респіратор, або інші засоби, які краще відфільтровують повітря, не просто там великі часточки пилу, а такі от, більш серйозні", — радить еколог..

Де відстежувати якість повітря?

На сайті SaveEcoBot можна переглянути карту по районах та щогодинний індекс якості атмосферного повітря (AQI), середнє значення PM2.5 та інші метеорологічні показники

Окрім цього, стан повітря та радіаційний фон можна відстежувати на вебресурсі Міндовкілля "Екозагроза".

Також підходить "Метеопост", там одразу відкривається карта забруднення повітря.

Як розповідав "Телеграф", невдовзі в Україні суттєво потеплішає. Ще до настання календарної весни подекуди в Україні повітря прогріється до +15 градусів.