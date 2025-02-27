В якій області найнахабніші водії, які ігнорують штрафи за порушення ПДР

У 2,4 раза зросла кількість боргів за штрафи правил дорожнього руху з моменту оголошення воєнного стану в Україні

За минулий рік в Україні було зафіксовано 735 384 нових боргів через несплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху. Більшість боржників — чоловіки. Усього їх 83%.

Найбільше боргів за несплачені штрафи зафіксовано у Дніпропетровській області (10,4%) та Києві (10,3%). Також до трійки антилідерів увійшла Одеська область (7,8%). Про це повідомляє Опендатабот.

У 3 рази в середньому збільшилося прострочених та несплачених штрафів порівняно з 2021 роком. У 2,4 раза зросла кількість боргів за штрафи ПДР з моменту оголошення воєнного стану.

Загалом у реєстрі майже два мільйони ухвал, з яких понад 700 тисяч залишилися неоплаченими, що на 33% більше у порівнянні з минулим роком. Найбільша частина порушників – чоловіки (609,7 тис.), при цьому більшість боргів належать людям віком 25-45 років. Жінок серед боржників набагато менше – 125,6 тис.

Майже половина проваджень, відкритих у 2024 році, припадає на чоловіків 25-45 років. Водночас частка порушень серед жінок зростає рік у рік. Якщо 2021 року таких виробництв було лише 9%, то зараз збільшилося до 17%.

Також зазначається, що за останній рік у всіх областях, окрім Харківської (-2%), стався приріст порушень правил дорожнього руху. Найсуттєвіше зросли показники Тернопілля — на 81%. В Івано-Франківській області приріст становив 60%, а в Закарпатській — +57%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні готуються до впровадження нової системи оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху без використання терміналів. Стало відомо, як працюватиме ця система.