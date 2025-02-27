Рус

В якій області найнахабніші водії, які ігнорують штрафи за порушення ПДР

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Де частіше ігнорують штрафи за порушення ПДР Новина оновлена 27 лютого 2025, 11:31
Де частіше ігнорують штрафи за порушення ПДР. Фото Колаж "Телеграфу"

У 2,4 раза зросла кількість боргів за штрафи правил дорожнього руху з моменту оголошення воєнного стану в Україні

За минулий рік в Україні було зафіксовано 735 384 нових боргів через несплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху. Більшість боржників — чоловіки. Усього їх 83%.

Найбільше боргів за несплачені штрафи зафіксовано у Дніпропетровській області (10,4%) та Києві (10,3%). Також до трійки антилідерів увійшла Одеська область (7,8%). Про це повідомляє Опендатабот.

У 3 рази в середньому збільшилося прострочених та несплачених штрафів порівняно з 2021 роком. У 2,4 раза зросла кількість боргів за штрафи ПДР з моменту оголошення воєнного стану.

Загалом у реєстрі майже два мільйони ухвал, з яких понад 700 тисяч залишилися неоплаченими, що на 33% більше у порівнянні з минулим роком. Найбільша частина порушників – чоловіки (609,7 тис.), при цьому більшість боргів належать людям віком 25-45 років. Жінок серед боржників набагато менше – 125,6 тис.

Майже половина проваджень, відкритих у 2024 році, припадає на чоловіків 25-45 років. Водночас частка порушень серед жінок зростає рік у рік. Якщо 2021 року таких виробництв було лише 9%, то зараз збільшилося до 17%.

Також зазначається, що за останній рік у всіх областях, окрім Харківської (-2%), стався приріст порушень правил дорожнього руху. Найсуттєвіше зросли показники Тернопілля — на 81%. В Івано-Франківській області приріст становив 60%, а в Закарпатській — +57%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні готуються до впровадження нової системи оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху без використання терміналів. Стало відомо, як працюватиме ця система.

Теги:
#Борги #Штрафи #ПДР #Порушення