Березень поспішає. Коли температура у Києві підніметься до +16 градусів

4-6 березня принесе у столицю поступове підвищення температури та вітри

Упродовж вівторка-четверга температура у Києві підвищиться ще на кілька градусів, однак вітер цими днями не завершиться. Його сила місцями може сягати 13 м/с.

Найбільш вітряним днем очікується вівторок. Тим часом найвища температура передбачається у четвер, як спрогнозували у Meteofor.

Вівторок, 4 березня, обіцяє бути суцільно хмарним, але сухим. Повітря вдень прогріється до +8 градусів, а вночі охолонуло до +3 градусів. Упродовж ранку-вечора очікуються сильні-міцні пориви вітру — 11-13 м/с.

Наступний день, 5 березня, також має бути переважно хмарним. Опадів не прогнозується. Денна температура виросте до +11 градусів, а вночі опуститься до +5 градусів. Протягом всієї доби сила вітру коливатиметься в межах свіжих-сильних 10-12 м/с.

А от у четвер, 6 березня, хоча місто потішить сонячна та тепла погода, але вітри не затихнуть, адже з ночі й до самого пізнього вечора їх сила сягатиме свіжих 9 м/с-сильних 12 м/с. Водночас температура у денний час виросте до +16 градусів, а вночі впаде до +7 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що потепління очікується не лише в столиці України. Синоптик Ігор Кибальчич розповів, де передбачається до +11 градусів.