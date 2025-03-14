Зима повернулася? Які області України засипле снігом у вихідні

Негода триватиме лише кілька днів

На вихідні, 15 та 16 березня, в Україну прийде похолодання. У ці дні в деяких областях очікуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

Такий прогноз було опубліковано на сайті Укргідрометцентру. Синоптики зазначають, що мокрий сніг найближчим часом торкнеться західної та центральної частини України.

У суботу, 15 березня, у західних областях пройдуть дощі, а на Рівненщині — сніг з дощем. Лише у частині центральних та південних областях буде суха погода.

При цьому температура повітря в західній частині України буде на рівні в середньому +5...+7 градусів. У центральних областях очікується до +13...+16 градусів. На півночі країни – до +8. А у східних та південних областях буде до +20.

16 березня дощова погода переміститься у центральну та східну області. У Києві цієї ночі очікується сніг, а вдень мокрий сніг. На решті території України буде суха погода.

Температура повітря у центрі буде від +7 до +9 градусів. У північних областях – до +8. У західних — +5 ... +8 градусів. На півдні – до +21 градуса. А у східних областях очікується до +18.

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Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", коли зіпсується погода в Україні у березні. За його словами, спостерігатиметься підвищена активність циклонів та атмосферних фронтів. На тлі потепління по всій країні випадуть помірні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу.