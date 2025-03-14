"Кличко вибирав": українська спортсменка похизувалась незвичайним букетом троянд (фото)
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Спортсменці подарували величезні троянди
Знаменита українська дзюдоїстка, бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар’я Білодід поділилася незвичайним знімком у соцмережах. До речі, нещодавно спортсменка відпочивала на Балі, опублікувавши кілька гарячих знімків.
Цього разу дзюдоїстка позувала в Києві з величезним букетом троянд, причому квіти були вищими за неї. Відповідне фото Білодід опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Мій зріст 173 см, хто вгадає скільки см квіти?" — запитала у підписників Дар’я.
Відома українська боксерка Кіра Макогоненко у коментарях під постом Білодід пожартувала, що квіти їй вибирав мер (Віталій Кличко — Ред.). Крім того, користувачі засипали Дар’ю компліментами.
Нагадаємо, Білодід невдало виступила на Олімпійських іграх у Парижі, завершивши свої виступи на головному турнірі року вже після другого поєдинку. У першому бою українки стався скандал через підбір суперниці. 23-річна Білодід іпоном перемогла 15-річну дзюдоїстку за кілька секунд, що викликало неоднозначну реакцію в мережі.
Після Ігор Білодід активно подорожувала світом і навіть вляпалася в політичний скандал. При цьому спортсменка не забувала тішити свою багатотисячну армію шанувальників пікантними знімками.